Egyéni rekordok a Vigadóbálon

Az idei báli szezon egyik kiemelkedő eseménye ismét elbűvölte vendégeit. A szokás szerint teltházas esemény a 20 éves jubileumán is tudott újat nyújtani. A vacsora alatti zsongásból egyszercsak ismét kirobbant az a szárnyaló hangulat, ami teljesen egyedi sajátossága a Vigadóbálnak. Sokan ugyanis azt gondolják, hogy egy ilyen káprázatos környezetben inkább csak reprezentálni ildomos mint igazán felszabadultan mulatni. Na, ezen a bálon ez nem így van, sőt itt lehet csak valóban „Mulatni bolondulásig“ – mint ahogy azt a Vigadóbál szlogenje is tartalmazza. Kötetlenül, felszabadultan, de színvonalasan.

A kerek évfordulón dr. Balogh Csaba nagykövet és családja is tiszteletét tette. Lányai, más hölgy vendégekkel együtt a táncparketten, és a galérián a cigányzenekar muzsikájára is bemutatták, hogy mindkét zenére ugyanolyan jól táncolnak. Fantasztikus volt a hangulat.

Jól érezte magát, és sokakkal közvetlenül elbeszélgethetett Mózes Szabolcs a Szövetség alelnöke.

Nagyon kedves perceket varázsolt a bálba az örökifjú, és még mindig hatalmas energiával éneklő, mozgó Oszvald Marika. Előadásában megszólaltak a nagy operett slágerek, amelyek valószinűleg egykoron elhangozhattak már a bálnak otthont adó csodás épület falai között.

Éjfél után Peter Srámek feltette a hangulatívre a pontot. Saját slágerei és „királyi“ dalai mellett az anyanyelvén szlovákul is elénekelt egy dalt. Lubickolt benne, mint hal a vízben. Fellépése után elmondta, már keményen próbálnak a zenekaros nagy koncertjére, melyre február 11-én kerül sor a Budapesti Kongresszusi Központban.

Minden elismerést megérdemlő támogatói összefogás eredménye az, hogy idén ismét ilyen magas színvonalon találkozhatott, szórakozhatott a pozsonyi magyarság, és az ország legtávolabbi vidékeiről is érkező báli vendégek.

Hálás köszönet illeti ezért azokat az egyéneket és cégeket, amelyek hozzájárultak az esemény anyagi hátterének biztosításához. A bál fő támogatója a Micromp a VIP támogatója pedig a CZ Slovakia volt.

Az együttműködés szép példája, hogy a bált a Pozsonyi Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziummal szervezzük közösen. Morvay Katalin igazgató, személyesen is kiveszi részét a feladatokból, és ahogy azt idén a 20 éves jubileumi bál megnyitó beszédében is elmondta, nagyon örül annak, hogy ez az esemény is az iskola jó híret közvetíti a világba.

Hemzsegett a bál az egyéni rekordoktól.

A szűnni nem akaró, leírhatatlanul jó hangulat legjobb bizonyítéka, hogy sorra dőltek meg a vendégek báli rekordjai. Voltak, akik életükben először maradtak bálon hajnali 4-ig, fél 5-ig, de voltak olyanok is, akik 2x-3x is elköszöntek, majd újra feltüntek a teremben. Meghallottuk, hogy újra játszik a cigányzenekar, aztán meg jött a búcsú tánckör, s így másodszor is visszajöttünk – mondták nevetve.

A több tíz éves tapasztalattal rendelkező, és mindig megújulni képes Bumerang rendezvényszervező iroda képviseletében Balla Igor főszervező elmondta, hogy a siker nem csak az átgondolt, minden apróságra kiterjedő szervezésnek köszönhető.

A bálnak nagyon jól felépített dramaturgiája van. A vendégek nem is gondolnák, hogy milyen alaposan megalkotott az a hangulatív, amire érkezéskor rákapcsolódnak, s felrepíti őket a felhőtlen szórakozás égboltjára.

De ez még mindig nem elég. Olyan rendezője is van a rendezvénynek, aki az egyik legjobbja szakmájának. Ennek köszönhető, hogy a cégrendezvényeink, s a nyári fesztiváljaink is mind-mind élményszámba mennek. Persze mindez nem működne talpraesett munkatársak nélkül. Palásti Orsi egyik nagyon fontos képessége például, hogy kitűnően tud kommunikálni a vendégekkel, hogy teljesíthesse kéréseiket. Lélekdonor Angélánk pedig mindennek az alapja.

Bumerang – Az ugyanazt is mindig másképp! Ez a kreativitásunkat kifejező szlogenünk, de ehhez társul még az is, hogy talán mindent tudunk egy rendezvény technikai megvalósításának, műsorfelépítésének törvényszerűségeiről. Ennek köszönhető, hogy a mi fesztiváljainkon nincsenek kínos szünetek, hosszú unalmas átállások, mert tudjuk milyen típusú műsorszámok kapcsolhatók egymásra, s annak, hogyan kell előkészíteni a technikai feltételeit, hogy a közönség ne zúgolódjon, hanem azonnal feloldódjon és zavaró momentumok nélkül élvezhesse a rendezvényt. A Vigadóbálra is ez jellemző, s ezért gradál óráról-órára úgy a hangulata, hogy a vendégek észre se veszik, s már hajnalodik is.

Remélhetőleg egy év múlva újra megtapasztalhatjuk, hogy milyen is a Vigadóbálon mulatni bolondulásig.

(PR-cikk)