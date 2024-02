HIVATALOS: Eric Davis Kassára igazolt (VIDEÓ)

A DAC korábbi játékosa az aktuális szezon végéig tartó szerződést írt alá a Kassa együttesével.

Fotó: FC Košice - tomikesz

A klub a hivatalos oldalán jelentette be, hogy az átigazolás sikeres volt.

"Örülünk, hogy Eric csatlakozott a csapatunkhoz. Mindenki tudja, hogy rengeteg tapasztalattal rendelkezik a szlovák élvonalból, és Panama válogatottja is egyben. Úgy gondolom, hogy mi tudunk neki segíteni, és ő is tud segíteni nekünk, főleg, ha van egy sérült játékosunk ezen a poszton. Hiszünk abban, hogy mindkét fél elégedett lesz, és hosszabb ideig tudunk együttműködni. Szükségünk van a professzionális hozzáállására és a rutinjára a csapaton belül, mert a következő hónapok nagyon megterhelőek lesznek" – mondta az FC Kassa sportigazgatója, Farkas Balázs, aki szerint az erősítésnek még nincs vége, még két játékos érkezésére lehet számítani.

A 32 éves szélső védő együtt játszhat korábbi csapattársával, Dominik Kružliakkal az FC Košice színeiben.

A panamai hátvéd 2015 szeptemberében érkezett Dunaszerdahelyre és rövid idő alatt nemcsak a sárga-kékek, hanem az egész élvonal egyik legmeghatározóbb játékosává nőtte ki magát. Erről az a tény is árulkodik, hogy a 2017/18-as, a 2018/19-es és a 2019/20-as szezon Legjobb tizenegyébe is bekerült. A 2018-as oroszországi FIFA világbajnokságon a Fortuna Liga egyetlen labdarúgójaként képviselte a honi élvonalat, ezzel ő lett a DAC történelmének mindössze a második olyan játékosa Fieber Péter (1990) után, aki felnőtt világbajnokságon vehetett részt. A megmérettetésen Belgium és Anglia ellen is pályára lépett.

Davis 163 bajnoki mérkőzésen viselte a DAC mezét, amivel az idevonatkozó klubrangsor 6. helyén áll. Ezeken 18 gólt szerzett. Az európai kupaporondon 10 találkozón 1 találat szerepel a neve mellett.

A 2022/23-as szezon végén lejárt a szerződése a sárga-kékeknél, így nyolc év után elhagyta a Csallóközt. Viszont nem maradt csapat nélkül, ugyanis az amerikai MLS-ben szereplő D.C. United a 2023-as év végéig leigazolta. Ott összesen 8 bajnokin jutott szóhoz, miközben a panamai válogatottban is rendszeresen számolnak vele – legutóbb például a CONCACAF Nemzetek Ligájában, a Guatemala elleni győztes találkozón (3:0) is betalált.

Davis szerződése az év végén lejárt, így jelenleg szabadon igazolható. Davis tehát kassai játékosként térhet majd vissza Dunaszerdahelyre, erre viszont tavasszal csak abban az esetben kerülhet sor, ha a sárga-kékek (a kassaiakkal egyetemben) az alsóházban zárják az alapszakaszt, mivel a két együttes már oda-vissza találkozott az ősz folyamán.



(parameter)