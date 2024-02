Gyorshajtás és veszélyes előzés miatt halhatott meg a 26 éves férfi a Békénél történt tragikus balesetben

Hétfőn kora délután tragikus kimenetelű közúti baleset történt Békénél (Dunaszerdahelyi járás), amely során életét vesztette egy fiatal férfi. Egy szemtanú közölte, mi előzte meg a történteket.

Fotó: Rendőrség (Facebook)

A rendőrség a Facebook-oldalán közölte, hogy az Audi Csallóközcsütörtök irányából Lég felé haladt, amikor ismeretlen okból lehajtott az útról és nekicsapódott egy fának. A volán mögött egy 20 éves nő ült, ő az eset során súlyos sérüléseket szenvedett. Az anyósülésen utazó 26 éves férfit viszont a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a roncsok közül. Sérülése olyan súlyos volt, hogy a helyszínen életét vesztette. A sofőr szervezetében nem állapítottak meg alkoholt.

A Nový Čas információi szerint egy szemtanú a közösségi hálón számolt be a balesetet megelőző pillanatokról. Elmondása szerint a fiatal nő legalább 130-cal hajtott és három autót is megelőzött. A balesetet követően a szemtanú is megállt, hogy segítséget nyújtson. Mint mondja, a 20 éves nő még kiabált is egy másik férfivel, aki szintén megállt segítséget nyújtani, hogy az ő autóját gyorsaságra tervezték.

A szemtanú közölte, az anyósülésen utazó férfi még életben volt, amikor odaértek, de nem tudták őt kiszabadítani. Nagyon vérzett a feje, valamint a karja, ami beszorult a roncsok közé. Elmondása szerint már alig-alig beszélt. A szemtanú felhívta rá a figyelmet, hogy az érintett szakaszon, a kereszteződés előtt 70 km/óra a megengedett maximális sebesség, és meggyőződése, hogy ha a nő ennek megfelelően közlekedik a járművel, akkor a fiatal férfi még most is élne.

A Nový Čas információi szerint az elhunyt férfi, Patrik és az autót vezető Veronika egy pár voltak, még csak kapcsolatuk elején tartottak. Hozzátartozói és barátai szerint Patrik kedves és segítőkész volt mindenkivel, emellett remek kőműves volt.



(Čas.sk/para)