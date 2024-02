Kilenc éve ide-oda tologatják a bíróságon a dunaszerdahelyi Ozorák-iskolával kapcsolatos szubvenciós csalás ügyét

Márciusban lesz kilenc éve annak, hogy elkezdődött a dunaszerdahelyi Vásártéri Magán Szakközépiskola alapítója, Ozorák Jolán szubvenciós csalási ügyének pere, ám máig nem született ítélet. Utoljára január 31-ére írtak ki tárgyalást, de el kellett napolni. 2022 decemberében új bírónőhöz került az ügy, azóta ez lett volna az első tárgyalás.

Az ún. Ozorák-iskola 2017 augusztus végén szűnt meg, miután az iskolaügyi minisztérium egy 2016-os döntés nyomán jogerősen kizárta az iskolahálózatból. Az iskola korábbi igazgatónője, Andrea Oljeníková vezette Adventim nonprofit szervezet hozta létre az utódját, amely 2018 óta a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola épületében működik.

Az Ozorák Jolán által alapított Vásártéri Magán Szakközépiskola az egyik legnagyobb ilyen jellegű intézmény volt Szlovákiában. Több kihelyezett tagozatával együtt összesen mintegy 1300 diákot oktatott. Alapvetően hotel- és kereskedelmi akadémiáról volt szó, de kozmetikát és marketinget is oktattak.

Amit az iskola mögötti gyanús ügyletekről és a szubvenciós csalás ügyéről tudni érdemes:

A Plus 7 dní még 2013 novemberében tájékoztatott arról, hogy 2003-tól addig kb. 5,5 millió eurót fizetett az iskola bérleti díjként Ozorák Jolánnak, aki az iskola fenntartója (korábban igazgatója is), valamint azoknak az épületeknek a tulajdonosa volt, amelyeket az iskola használt. A lap szerint az iskola fenntartójaként a diákok után állami támogatást kapott az oktatásügyi minisztériumtól, majd ebből a támogatásból fizette ki a bérleti díjat saját magának. Ez a bérleti díj 2013-tól havonta több mint 41 ezer eurót tett ki, abban az évben pedig az államtól kapott támogatásból összesen 456 ezer eurót fizetett ki ilyen módon Ozorák Jolán fenntartóként saját magának, az épület tulajdonosának.

A Plus 7 dní szerint az oktatásügyi tárca az első ellenőrzéseket 2007-ben végezte, mégpedig a 2004-2005-ös évekre vonatkozóan. Ekkor arról határoztak, hogy az iskolának 17,9 millió koronát (kb. 600 ezer eurót) kell visszafizetnie az államkasszába, amiért a pénzügyi gazdálkodás elveit megsértette. 2008-ban újabb vizsgálat indult és a pénzügyminisztérium 2009-ben mintegy 152 ezer euró visszatérítéséről, valamint 150 ezer eurós pénzbírság és 33 ezer eurós további bírság kifizettetéséről határozott.

2014 novemberében tettek vádemelési javaslatot Ozorák Jolán ellen szubvenciós csalás ügyében. A NAKA (Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség) egységei még 2013 decemberében tartottak razziát az iskolában, valamint a Plus 7 dní hetilap januári cikke szerint házkutatást Ozorák Jolán otthonában. Ez késmárki (Kežmarok) gyerekek alapiskolai bizonyítványának törvénytelen kiállításával függ össze, amelyet annak érdekében követhettek el, hogy a gyerekek a Magán Szakközépiskola késmárki kihelyezett tagozatának diákjai lehessenek. A vádemelési javaslat szerint Ozorák Jolán ez ügyben az egyik dunaszerdahelyi alapiskola igazgatónőjével egyezett meg arról, hogy a gyerekek ott fejezik be az alapiskolai tanulmányaikat. Az iskola kiállította a teszteket, amit a gyerekek kitöltöttek, majd megkaphatták a bizonyítványaikat.

A szubvenciós csalással azért a szakközépiskola fenntartóját vádolják, mert ő vehetett fel állami támogatást a gyerekekért. Az ügyészség tett egy javaslatot peren kívüli megegyezésre, ám Ozorák Jolán egészségügyi okokra hivatkozva nem jelent meg annak 2014 decemberi megtárgyalásán.

A Plus 7 dní birtokába került az iskolánál tartott ellenőrzések eredményéről készült jelentés, mely az intézmény 2013-as könyvelését vizsgálta. Eszerint 2012 decemberében 482 ezer euró volt az iskola pénztárában, míg egy évre rá már csak 22 ezer. A pénzek vándorlásáról pedig három különböző, de ugyanolyan sorszámmal rendelkező pénztári bizonylatot nyújtottak be az ellenőröknek. Az első szerint előlegként fizettek 516 ezer eurót a fenntartónak, a másikon ugyanez az összeg egy követelés térítéseként szerepelt, míg a harmadikon az összeg 12 ezerrel alacsonyabb volt. Az ellenőrzés eredménye, hogy az iskolai pénztárból úgy emelték ki a pénzeket, hogy arról semmilyen rendes dokumentumot nem hagytak.

A lap arról is informált, hogy Ozorák fia, Radoslav Molnár, aki az iskola alkalmazásában állt korábban, hasonlóképp emelt ki majd tett vissza pénzeszközöket az iskola pénztárából, és Ozorák Jolán évi 33 ezer eurót költött fenntartóként autók és autóbuszok bérletére, de még a karbantartásukra is.

Az ellenőrök azt is megállapították, hogy az iskolával összefüggésben veszteséget könyveltek el, miközben a valóságban nyereségre tettek szert. Nyereség esetén a fel nem használt pénzeszközöket vissza kellett volna téríteni az államkasszába, ehelyett azt fiktív módon az iskola törzstőkéjeként könyvelték el. 408 ezer euróra tehető az az összeg, amit ilyen módon törvénytelenül használhattak fel. Mindemellett Ozorák Jolán mintegy 11 ezer euró értékben kölcsönt is felvett az iskolától.

2015. júliusában az oktatásügyi minisztérium közigazgatási eljárást kezdeményezett az iskola iskolahálózatból való törléséről, ám a 2015/2016-os iskolaévben is folyósítottak 1,8 millió eurónyi normatív támogatást.

2014-től már nem Ozorák Jolán, hanem egy bizonyos Fortitudo nevű cég a tulajdonosa az iskola által használt épületeknek. Ennek a cégnek a tulajdonosa a cégjegyzék szerint pedig egy bizonyos Ozorák Lilla, aki a Plus 7 dní szerint Ozorák Jolán lánya. Ozorák Jolán pedig a cég egyik ügyvezetője. A cég ajándékozási szerződés útján jutott a dunaszerdahelyi, rimaszombati és nagykaposi épületekhez, és miután kirobbant a botrány, az iskola már ennek a társaságnak fizette a bérleti díjat.

Ozorák Jolán ugyancsak átruházta egyéb ingatlanjait a lányára, legyen szó Ádor utcai házáról vagy a pozsonyi Bajkalskán lévő Three Towers komplexumban található lakását. Előbbi 2018-ban az Ozorák-családon kívüli magánkézbe került.

Később felröppent annak híre is, hogy az iskola épületének tulajdonosa az állammal próbál üzletelni annak megvásárlásáról. A Plus 7 dní 2017-ben arról írt, hogy egy akkori becslés szerint az iskola épülete mintegy 4 millió eurót ér. A több emeletes, kb. 1600 négyzetméter alapterületű épület állapota azóta nyilván sokat romlott, tulajdonosa azonban máig az említett Fortitudo, melynek tulajdonosi szerkezete sem változott, ügyvezetője pedig ma is Ozorák Jolán és Lilla. 2017-ben ugyanakkor felmerült, hogy a belügyminisztérium felvásárolná az épületet, hogy oda költöztesse a Dunaszerdahelyi Járási Hivatalt. Ez végül nem történt meg.

Az iskola területéből azonban mintegy 3600 négyzetméter, az épület meletti egykori sportpálya és az azt övező parcellák ugyancsak tulajdonost váltottak, jelenlegi tulajdonosuk egy magánszemély, aki 2018-ban árverés útján jutott hozzájuk.

Ozorák Jolán szubvenciós csalási perében ugyanakkor érdemi előrelépés nem történt. Jana Kondákorová, a nagyszombati kerületi bíróságok szóvivője érdeklődésünkre elmondta, hogy az ügyben 2015 márciusára írták ki az első tárgyalást.

"Az ügyet a későbbiekben többszöri alkalommal is új bíróhoz utalták. Az első, törvény által kirendelt bíró nyugdíjba ment, a második kirendelt bírónő szülési szabadságra ment, a harmadik kirendelt bírónőt pedig a polgári peres részlegre helyezték át" - árulta el.

Az ügyet ezt követően, 2022 decemberében kapta meg Kubicová Marianna bírónő, azóta viszont csupán idén január 31-re írták ki az első tárgyalást. Ennek oka a kerületi szóvivő közlése szerint, hogy egy szakértői vélemény kidolgozása volt folyamatban. Amint ez elkészült, a bírónő a hatályos határidőket szem előtt tartva kiírta a tárgyalás időpontját. Január 31-én viszont mégsem tárgyaltak, két okból sem.

"A szenátus egyik tagjának ez az időpont egybeesett egy másik tárgyalás időpontjával, távollétében pedig a bíróság nem tárgyalhat, emellett viszont a károsult oktatásügyi minisztérium kérte a tárgyalás elnapolását, mivel jogi képviselőjük munkaképtelenségre hivatkozva nem tudott megjelenni a tárgyaláson" - magyarázta a szóvivő.

A tárgyalást ezt követően a bírónő május 13-ára napolta el.

