LÉNYEG: A parlament előtt tüntetők hangja nem hallatszott be az ülésterembe

Kormánypárti időhúzás

Szokatlan aktivitást figyelhettünk meg szerdán a kormánykoalíciós képviselők és kormánytagok részéről. Az időhúzás december óta egészen mostanáig ellenzéki kiváltságnak tűnt, hiszen a képviselők úgy próbálták legalább néhány nappal elodázni a sokat bírált büntetőjogi „reformok” elfogadását, hogy órákon át olvastak fel a plénumban módosító indítványokat, és minden képviselői felszólalásra újabb felszólalással reagáltak. Persze csak az ellenzékiek, a kormánypárti szónokok csendben maradtak, hogy legalább ők ne húzzák az időt. Mikor pedig Pellegriniék lerövidítették az egyes olvasatokra szánt plénumidőt, ezt sem használták ki a Smer, a Hlas és az SNS képviselői, hogy minél gyorsabban letudhassák ezt az egész színjátékot.

Szerdára azonban fordult a kocka. Megélénkült a kormányoldal, a kormánypárti képviselők „aktivizálták” magukat, többször reagáltak a felszólalókra és még Boris Susko igazságügyi miniszter és Tibor Gašpar smeres képviselő is bejelentkezett a vitába.

És hogy mire fel ez a nagy aktivitás? Hát csak azért, mert most hirtelen a kormánypárti honatyák és honanyák váltak érdekeltté az időhúzásban. Azért változtattak „munkamódszerükön” a koalíciós képviselők, hogy nehogy a tervek szerint, szerdán délután 5 órakor kerüljön sor a végszavazásra. Ez volt ugyanis az az időpont, amikorra a parlament elé szólította a kormányellenes tüntetőket az ellenzék, hogy a képviselőket szembesítsék a nép elégedetlenségével. Bár a tüntetés kezdetekor még javában tárgyalták a büntető törvénykönyv módosítását, melynek elfogadására csak csütörtökön kerül sor, legalább azt sikerült elkerülni, hogy akkor szavazzanak a képviselők, amikor több tízezer ember tüntetett a módosítás elfogadása ellen a parlament előtt.

Szerdán sem voltak csendben

„El a kezekkel a demokráciánktól”, „Nem leszünk csendben” – ilyen és ehhez hasonló transzparensekkel tüntettek sok-sok ezren a törvényhozás épülete előtt szerdán koraeste. „Bújjatok elő, gyávák!” – skandálta a tömeg, szavuk azonban a sajtójelentések szerint nem hallatszott be a parlamentbe. És átvitt értelemben sem hallották meg az ellenük tüntető tömeg szavát a kormánypárti képviselők, akik holnap délelőtt minden valószínűség szerint simán áldásukat adják a kormánykoalíció arcátlan „reformjára”.

Robert Fico hazudik saját választóinak – jelentette ki Mária Koliková volt igazságügyi miniszter a tüntetésen. „Nem ígérte a Speciális Ügyészség megszüntetését vagy a büntetési tételek mérséklését, nem mondott semmi ilyesmit” – emlékeztetett. A KDH elnöke, Milan Majerský pedig azt mondta, valódi vitára, igazi párbeszédre van szükség a büntető törvénykönyv módosításával kapcsolatban.

Lesz mit a tejbe aprítani

Tegnap már szóltunk arról, hogy többszörösére emelték a saját fizetésüket a kormány tagjai, mára az is kiderült, mekkora összegeket tesznek ezentúl zsebre Fico miniszterei. És ha már őt említettük, kezdjük a kormányfővel, akinek a bruttó havi fizetése mostanáig 6528 euró volt. Ezt most közel duplájára emelték, így márciustól 11 200 eurós fizetést kap majd, ami mindenféle levonások után is 9500 euró lesz. A mezei kormánytagok markát az eddigi öt és fél ezer helyett ezentúl nettó 7200 euró üti. Nem évente, hanem havonta.

A kormánybiztos elégedett Ficóval

Azt nem tudjuk, mennyit keres a kormány kisebbségi biztosa, de vele kapcsolatban nem is ez érdekelt bennünket. Horony Ákosnak inkább azzal kapcsolatban tettünk fel kérdéseket a Paraméter stúdiójában, hogy milyen támogatottságnak örvend a miniszterelnöki hivatalban. Arra is kíváncsiak voltunk, vajon inkább az őt jelölő Magyar Szövetség elnökét vagy a kormányhivatal smeres vezetőjét tekinti-e főnökének, és azt is megkérdeztük tőle, összeegyeztethetők-e az értékrendjével azok a lépések, amiket ez a kormány tesz. A beszélgetésből kiderül, hogy a kisebbségügyi kormánybiztos nem akarja kellemetlen kérdésekkel terhelni kapcsolatát a Fico-kormány minisztereivel, csak arra összpontosít, ami az ő hatáskörébe tartozik. Horony Ákos egyébként örvendetesnek tartja, hogy Fico szinten minden felvetéséhez pozitívan viszonyul, szerinte ez amúgy sem áll távol a kormányfőtől.

Érdemes végignézni a teljes beszélgetést, de elöljáróban annyit még elárulunk, hogy Horony Ákosnak meglehetősen pozitív a véleménye a miniszterelnökről, akinek kormánya ellen tízezrek tüntetnek már hetek óta, hiszen, mint mondja, ha Fico valamit megígér, ahhoz általában tartja is magát. Nem hiába vártunk az új kormánybiztos kinevezésére: végre egy ember, aki jót is tud mondani erről a kormányról.

