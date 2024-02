LÉNYEG: Abba már szinte beletörődhettünk, hogy a zsíros korrupció is megúszható lesz. De ezek a nemi erőszaktevőknek is kedvezni akarnak?!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Szerdán késő este arról írt a portálunk, hogy várhatóan csütörtökön döntenek a képviselők a nagy vitákat kiváltó Büntető törvénykönyv módosításáról. Arról a "reformnak" is nevezett tervezetről, amit az ellenzék inkább maffiacsomagnak hív, hiszen a hatalommal szembenállók meggyőződése szerint ez az egész csak Robert Fico és baráti körének kedvez, amikor enyhíti a korrupcióért járó büntetéseket és feloszlatja a megvesztegetési botrányokat vizsgáló Speciális Ügyészséget. A javaslatról azonban még este is vitatkoztak a törvényhozásban, ezért aztán egyre bizonytalanabb, mikor érnek a végére. Főleg, miután kiderült, a koalíciós csomagban az is szerepel, hogy a nemi erőszaktevők szörnyűségei, valamint a kiskorúakkal szembeni szexuális zaklatási ügyek is jóval korábban évülhetnek el.

Žilinka és a hatásköre

Tegnap már az összes olyan képviselő felszólalt, aki belefért az előre meghatározott időkeretbe, és csütörtökön reggel elhangzott az igazságügyi miniszter záróbeszéde is. Déltől meg jóformán mást sem csinálnak a nemzeti tanácsban tevékenykedő politikusok, mint szavazgatnak a benyújtott módosító javaslatokról. Ezt a monoton foglalatosságot szakította meg hatvan percre az úgynevezett azonnali kérdések órája, amikor felvetésekkel lehet bombázni a minisztereket és a legfontosabb állami tisztségviselőket. Így aztán a főügyész is sorra került, hogy legyen olyan szíves, mondja el, miért lapít ennek a botrányszagú "reformcsomagnak" a parlamenti megvitatásakor. Maroš Žilinka természetesen mereven tagadta, hogy csendben maradt volna a törvénykönyv módosítása során, hiszen roppant karakánul még tollat is ragadott, hogy egy levelet firkantson, és a lekörmölt észrevételeit el is juttatta a törvényhozás elnökéhez. Szinte felmerül a kérdés, mi mást is tehetett volna a főügyész ebben a rendkívül fontos témakörben? De aztán eszünkbe juthat az, hogy másfél évvel ezelőtt egy ehhez képest jelentéktelen üggyel összefüggésben mekkora ribilliót csapott, amikor átvéve az orosz propagandát a Facebookon is osztotta az eszet egy katonai temetővel kapcsolatos álhír miatt. Ezért hát emiatt sem lehettek illúzióink, hogy az elvileg a jogellenes cselekmények megelőzésében érdekelt első számú ügyész esetleg a sarkára áll, és kikéri a maga meg az ország törvénytisztelő állampolgárai nevében, hogy a kormány élő adásban erőszakolja meg a paragrafusokat. Žilinka a képviselőknek elárulta, hogy nem tudja, a levelkéjének tartalmából mi került bele a végső anyagba, mert nem ismeri a törvénymódosítás szövegét. Ő aztán tökös legény, nem hallgat, de - ahogy azt megjegyezte - nem akar részt venni a marketingtevékenységben, és elhatárolódott attól, hogy a Főügyészséget bevonják a politikai csatározásokba. Aztán jött a képviselői kérdés, ami az ellenzéki pártok mindegyikét aggasztja, mit gondol a főügyész az elévülési idő lerövidítéséről, például a nemi erőszak elkövetőit illetően. Žilinka erre olyan közönnyel válaszolt, mintha nem is értené a helyzet komolyságát. Azt találta ugyanis mondani, hogy ennek a módosítása is a tervezet beterjesztőjének elképzelését tükrözi, ami meg hát legitim joga, azaz "nem a főügyész hatásköre".

Fico a tudója, kit jelentenek fel

Mint ahogyan a miniszterelnöknek sincs sok köze ahhoz, hogy melyik politikusnak lehetett valami incidense egy kórházban, ami miatt a gyógyintézet feljelentést is tett. Főleg úgy, hogy Robert Fico hamarabb tudott a klinika panaszáról, mint az érintett képviselő. Közben Tomáš Hellebrandt, a Progresszív Szlovákia honatyája már le is mondott a mandátumáról, mert páciensként a zsolnai kórház személyzetét nem tájékoztatta meglévő súlyos betegségéről. Fura, hogy a képviselő nem tudott arról, hogy a zsolnai dokik feljelentést tettek ellene. Mint mondja, vállalta a politikai felelősséget azt követően, hogy nem szólt egészségi állapotáról, ami hiba volt. De ezt állítólag azért tette, mert félt, hogy az információ nyilvánosságra kerül és politikai harc eszközét képezhetné. És hát be is bizonyosodott, hogy indokolt volt a félelme. Az azonban szokatlan a hazai politikai kultúrában, hogy bár mindössze vétséget követett el, nem pedig bűncselekményt, ám inkább távozik a parlamentből. Andrej Dankónak, a parlament SNS-es alelnökének lenne mit tanulnia a progresszívak hozzáállásából.

Sidó Árpád