Kicsit akadozik a koalíciós úthenger, az ellenzék szerint a kormány a gyerekek ellen elkövetett szexuális erőszak elkövetőit is védi

Este fél hat után fejezték be a képviselők a szavazást a második olvasatban benyújtott javaslatokról, akkor már több mint 5 órája szavaztak, több mint 400-szor nyomtak gombot. A harmadik olvasatban azonban az ellenzék újra megakasztotta a koalíciós úthengert, mert a koalíció azt is megszavazta, hogy felére csökkenjen az elévülési ideje a szexuális erőszaknak, ráadásul a kiskorúak ellen elkövetett szexuális bántalmazásnak is. A kormány már ma végszavazást szeretne, nem biztos, hogy sikerül neki.

Fotó: TASR

Röviddel 11 óra előtt kezdte a parlament a szavazást a büntető törvénykönyv módosításáról, miután leszavazták az ellenzék javaslatát, hogy a kormány vonja vissza és teljesen dolgozza át a módosítási javaslatot. A 78-as kormánytöbbség órákon át nem hibázott, vagyis úgy szavazott, ahogyan Tibor Gašpar (Smer) mutatta nekik. Délután fél hatig több órán át kellett nyomogatniuk a szavazógombot, mert az ellenzék a rengeteg módosító javaslattal lassította a törvény elfogadását.

A végszavazásra késő este vagy éjszaka kerülhet sor, a koalíció ugyanis Peter Pellegrini házelnök javaslatára megszavazta, hogy megállás nélkül folytatják a vitát.

A szexuális erőszak elkövetőinek védelme miatt megakad az úthenger?

A harmadik olvasatban több mint 50 ellenzéki képviselő jelentkezett be a vitába, elsősorban a szexuális erőszak elévülési idejének felére, 20 évről 10 évre csökkentését kifogásolják. A koalíciós módosítás ugyanis ezt is tartalmazza, és ez azt is jelenti, hogy az hatályba lépésével csak a 2014 után elkövetett erőszakot lehet büntetni. „Ez is azt mutatja, hogy ez egy teljesen átgondolatlan módosítás” – hibáztatta a kormányt Zuzana Števulová. Szerinte ez a módosítás annál is súlyosabb következményekkel jár, hogy vonatkozik a kiskorúak elkövetett szexuális bántalmazásra.

„Kinek segít vajon, ha rövidebb lesz a lehetőség a kiskorúak elleni szexuális erőszak bizonyítására?” – kérdezte Jana Bittó Cigániková (SaS).

Alojz Hlina (SaS-frakció) szerint a kormány mindenkit félrevezetett, csak a gazdasági bűncselekményekről beszélt, szóba sem hozta, hogy az erőszakos bűncselekmények esetében is csökkenteni akarja az elévülési időt.

A koalíció nem látja a hibát

Egyes koalíciós képviselők viselkedése azonban azt mutatja, hogy nem tartják hibának a szexuális bűncselekmények gyorsabb elévülését. Richard Glück (Smer) szerint ezzel csak arra akarják inspirálni a nőket, hogy mielőbb jelentsék be az erőszakot.

„Minél előbb bejelentik, annál nagyobb az esélye, hogy a nyomozás eredményes lesz” – sürgette a megerőszakolt nőket Glück.

Kifogásolta, hogy vannak olyan országok, ahol 20 év elteltével is fel lehet jelenteni egy szexuális erőszaktevőt.

Több mint 50 módosítás, több mint 400 szavazás

Csak a Szlovákia párt (korábban OĽaNO) módosító javaslatairól több mint három órán át szavaztak a képviselők, a legtovább Ľubomír Galko javaslatainak elutasítása tartott.

Galko első javaslatának első pontjáról fél tizenkettőkor szavazta, az utolsó javaslatának utolsó pontja csak délután fél ötkor került sorra,

igaz közben volt néhány rövidebb szünet, és a Kérdések órája napirendi pont. A törvényjavaslathoz összesen több mint 50 módosítási javaslat érkezett, voltak képviselők , akik több javaslatot is benyújtottak.

Gašpar és Žiga nem érzi magát „összeférhetetlennek”

Még a módosításról való szavazás megkezdése előtt az ellenzék szavaztatott volna Tibor Gašpar és Peter Žiga összeférhetetlenségéről és kizárásáról a szavazásból, mivel a törvénymódosítás nekik is kedvez: az ellenük folyó büntetőeljárás leállhat, ezt pedig jelenteniük kellene. Peter Pellegrini házelnök azonban nem szavaztatott az ellenzéki javaslatról, szerinte a képviselőknek kell tudniuk, fennáll-e összeférhetetlenség az esetükben.

„Rajtuk múlik, hogy jelentik-e vagy sem” – mondta Pellegrini.

A szavazások azt mutatják, hogy nem érezték a helyzetüket összeférhetetlennek: Gašpar és Žiga is a többi koalíciós képviselővel együtt szavazott.

Susko szerint enyhíteni kell a „drákói szigort”

Boris Susko igazságügyi miniszter a záróbeszédében védte a kormány módosítójavaslatait. Szerinte a „drákói szigort” enyhíteni kell, a szlovákiai büntetések unió összehasonlításban is túlságosan sziorúak. „A büntetés súlyának csak kis elrettentő ereje van” - jelentette ki az igazságügyi miniszter.

Szerinte ezt igazolja az is, hogy „tele vannak a börtönök”. Szerinte a börtönbüntetés megnehezíti az elítélt visszailleszkedését a társadalomba.

Az ellenzék szerint azonban fontos a büntetés súlya is, de szerinte a kormánynak nem elsősorban a büntetések arányosítása a célja, hanem a „saját embereinek” megmentése. „Ha valóban a büntetések mérséklése lenne a célja, akkor széles szakmai vitát folytattak volna, ilyen azonban nem volt” – kifogásolta Mária Kolíková (SaS). Szerinte a módosítás utólagos foldozgatása folyik, amit bizonyít az is, hogy Tibor Gašpar (Smer) az utolsó nap még egy 12 oldalas módosító javaslatot terjesztett be a kormánypártok nevében.

A bírók védelmet kapnak

A Tibor Gašpar által szerdán beterjesztett legutóbbi módosítás legfontosabb eleme, hogy egyfajta immunitást vezet be a bírók számára a „jog elferdítése”, vagyis a bíró általi önkényes magyarázata bűncselekmény esetében.

Ha a bíró önkényesen magyarázza a törvényeket, azért jelenleg 1-5 éves szabadságvesztést kaphat. A módosítás elfogadása után azonban a rendőrség csak akkor indíthat eljárást a bíró ellen ilyen bűncselekmény gyanúja esetén.

A módosítás talán legsúlyosabb hibája az ellenzék szerint továbbra is a Speciális Ügyészi Hivatal felszámolása, amin eddig egyetlen utólagos koalíciós javaslat sem módosított.

-lpj-