Čaputová mérlegeli, mit tehet, hogy a Büntető Törvénykönyv módosítása ne lépjen hatályba

Zuzana Čaputová államfő mérlegelni fog minden lehetőséget arra vonatkozólag, hogy a Büntető törvénykönyv módosítása ne lépjen hatályba.

Fotó: TASR

A módosítás jóváhagyása szerinte rossz hír az országnak és polgárainak. A TASR-t Martin Strižinec, az államfő szóvivője tájékoztatta.

„Elfogadhatatlannak tartom, hogy az állam büntetőpolitikájára vonatkozó ilyen jelentős változások rendes jogalkotási eljárás nélkül menjenek végbe. Jogrendünk lehetővé teszi a gyorsított eljárást, de csak különleges esetekben, amikor a törvény által megszabott feltételek valamelyike teljesül. Meg vagyok róla győződve, hogy ebben az esetben egy ilyen feltétel sem teljesült” – közölte az államfő az állásfoglalásában.

Sajnálja, hogy a koalíciós képviselők nem hallgattak a nyilvánosságra, a szakértőkre, és nem vonták vissza a javaslatot. Egy olyan büntetőjogi módosítás, amely szakértői bírálat nélkül készül, szerinte össztársadalmi károkat okozhat, és visszafordíthatatlanul beavatkozhat a bűncselekmények által károsított személyek jogaiba.

Az államfő arra is figyelmeztetett, hogy a javaslaton még az utolsó pillanatban is jelentős módosításokat hajtottak végre, közvetlenül a jóváhagyása előtt is. „Ennek előkészítésében és a változtatások megszavazásában olyan képviselők is részt vettek, akiknek a módosítás javítja a helyzetét a folyamatban lévő büntetőeljáráson belül. Ezt megengedhetetlennek tartom” – zárta.

A Büntető törvénykönyv módosítását csütörtökön hagyta jóvá a parlament. Ennek értelmében megszűnik a Speciális Ügyészség (ÚŠP), továbbá a büntetési tételek, a vagyon elleni bűncselekményekre vonatkozó kárküszöbértékek és az elévülési idők tekintetében is több változásra kerül sor.



