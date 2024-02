Szégyen, ahogy gúnyt űznek azok fájdalmából és traumájából, akiket megerőszakoltak - üzente Čaputová a smereseknek

A módosítás egyébként a kiskorúakon elkövetett szexuális visszaéléseket is érinti, annyi különbséggel, hogy esetükben az elévülési idő akkor kezdődik, amikor betöltik a 18. életévüket. Zuzana Števulová (PS) képviselő egyébként úgy nyilatkozott, hogy az igazságügyi minisztert, Boris Suskót (Smer) erre, aki pedig úgy tett, mint aki semmiről nem tud. Hozzátette, arra számított, hogy a koalíció ezt még helyreállítja, de végül nem így történt. Alojz Hlina (SaS) a csütörtöki napon hívta fel szintén a figyelmet az elévülési idő csökkenésére nemi erőszak esetében, magyarázatot kérve rá a koalíciótól, melynek smeres képviselői viszont ahelyett, hogy kijavították volna az intézkedést, védeni kezdték.

Richard Glück (Smer-SD) szerint például az elévülési idő csökkentése motiválhatja a nőket arra, hogy a bűncselekményt mielőbb jelentsék.

Glück Amerikára is mutogatott, ahol szerinte előfordul, hogy a nők kitalálnak ilyesmit, és 18 év elteltével is előállnak olyasmivel, hogy megerőszakolták őket, hogy ezzel befeketítsék a férfiakat. Ehhez képest a nők gyakran azért nem jelentik a nemi erőszakot, mert annak megismétlődésétől félnek.

Tibor Gašpar korábbi országos rendőrkapitány, a Smer képviselője azzal érvelt, hogy Csehországban, Ausztriában és Németországban is 10 éve a szexuális erőszak elévülési ideje, Ondrej Dostál (OKS/SaS) erre viszont úgy reagált, hogy az EU azt tanácsolja a tagállamoknak, hogy minimálisan 20 év elévülési időt vezessenek be a nemi erőszak bűncselekménye esetén.

Zuzana Čaputová a smeresek szavaira keményen reagált.

Emlékeztet, hogy a nemi erőszak súlyos következményei között van a félelem, fenyegetés, szégyen, bizonytalanság, szorongás, depresszió, önhibáztatás és az öngyilkosság gondolatának szüntelen érzete, a bűntény nyomot hagy az elszenvedője testén és lelkén egyaránt. "Szakemberek szerint a bűnügyi statisztikák csupán a töredékét mutatják a nálunk elkövetett bűntényeknek" - fogalmazott.

Ugyancsak utalt a szakemberek azon véleményére is, miszerint a nemi erőszak elszenvedőjének gyakran sok időbe telik, mire egyáltalán képes beszélni, vallomást tenni arról, amit átéltek, különösen ha az elkövető a partnerük vagy más közeli személy. Más esetekben épp az elkövető azonosítása telik időbe.

"Ahelyett, hogy erősítenénk a nők, lányok, de a férfiak és fiúk törvényi védelmét is a nemi erőszakkal szemben, az elfogadott módosítás épp azt gyengíti. Ez is az eredménye a szakmai vita nélkül, kutyafuttában elfogadott módosításoknak. Mint azt már korábban is mondtam, mindent megteszek, hogy egy ilyen módosítás soha ne léphessen hatályba" - írta.