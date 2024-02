Dunaszerdahelyen és Tallóson is járt a romaügyi kormánybiztos

Alexander Daško romaügyi kormánybiztos a héten Dunaszerdahelyen járt, Hájos Zoltán polgármester meghívására érkezett.

Fotók: Facebook - Ravasz József, illetve Alexander Daško

A kormánybiztosnak a városvezetés megmutatta a Karcsai úti lakótelepet, a roma közösségi központot és a Roma Néprajzi Múzeumot, emellett a városházán tárgyaltak annak lehetőségeiről, milyen forrásokat használhatnának fel a közösség fejlődése érdekében.

"Konzultáltunk a városunkban élő marginalizált roma közösség helyzetéről, valamint beszéltünk a márciusban induló roma polgárőrség projektjéről és az előttünk álló kihívásokról is - írta Hájos Zoltán a Facebookon. - A kormánybiztos nyitott volt minden új információra, így bízom benne, hogy a most megszerzett információkat a saját döntéshozatalában, illetve a leendő pályázatok elbírálásakor is figyelembe fogja majd venni."

Ravasz József, a Romológiai Kutatóintézet vezetője ugyancsak a találkozó kapcsán megjegyezte, szeretnék, ha különböző EU-s projektek útján újra lakhatási lehetőséget kapnának azok a karcsai úti lakosok, akik változtatni szeretnének az életkörülményeiken.

"A látvány nem emberekhez méltó. Mindenütt a rombolás, az agresszivitás, a különböző bűnözések formái vannak jelen. Tizenkét év alatt teljesen leromboltak egy új, kétemeletes lakótömbben kialakított 9 egyszobás lakást, majd egy felújított, 26 lakásegységből álló kétemeletes téglaépületet, ezenkívül lakhatatlanná tettek 56 új konténerlakást. Az itt élők lélekszáma közel 300 fő" - fogalmazott.

Rámutatott ugyanakkor arra is, hogy időközben felépült a roma közösségi központ, ahol lehetőség van különböző szakkörök látogatására, így délutánonként szakavatott személyek foglalkoznak a gyerekekkel, tavaly pedig létrejött a Roma Néprajzi Múzeum, melynek fő feladata, hogy egybegyűjtse azokat a tárgyi és szóbeli értékeket, melyek az élet különböző területein tevékenykedő romák történelmét mutatják be a régióban.

Alexander Daško ellátogatott a Tallós melletti Jegenyés lakótelepre is, ahol egy rossz műszaki állapotban lévő épületet, amelyben 171 roma, köztük 45 gyerek él, az összeomlás fenyeget. Közös megoldást keresnek az áldatlan állapot javítására.

