Kommandósok vitték el az MMA-harcost, fegyverkereskedelemmel gyanúsítják!

Illegális fegyvertartással és fegyverkereskedelemmel gyanúsítják - írja a SME My Kysuce kiadása.

Forrás: SME / My Kysuce

A rendőrség különleges alakulatának bevetésével vették őrizetbe Matej Š. ketrecharcost Krásno nad Kysucou községben, a Zsolnai Kerületi Rendőrkapitányság vizsgálótisztje pedig illegális fegyverkereskedelemmel és fegyvertartással is meggyanúsította.

Zuzana Šefčíková kerületi rendőrszóvivő az üggyel kapcsolatban elárulta, hogy a 32 éves férfi pontosabban meg nem határozott időtartam során fegyverekhez szükséges komponenseket szerzett be, továbbá lőfegyvereket félkész állapotban. Ezeket le is foglalták a nála tartott házkutatás során, majd szakértői véleményezés alá vetik őket.

A férfi előzetes letartóztatását javasolta a vizsgálótiszt, további részleteket azonban a nyomozás érdekeire hivatkozva nem árultak el.

A kerületi bíróságok szóvivője, Anna Dudová Záborská közölte, hogy a Zsolnai Járásbíróság čadcai kirendeltségének bírója helyt adott a vizsgálati fogságba helyezési kérelemnek. A gyanúsított fellebbezett, így a végső határozatot a kerületi bíróság hozhatja meg. A tárgyalásra, majd vissza a börtönbe is a rendőrség különleges egysége szállította, maszkokban, bilincsben.

A My Kysuce megkérdezte a helyieket, akik arról számolt be, hogy Matej közel állt a fegyverekhez, taktikai lövészetet is tanított, és versenyekre járt. Önkéntes tűzoltóként viszont az élet- és vagyonmentésben is részt vett hosszú évek óta.

Az önkéntes tűzoltók garanciát is vállaltak volna érte a bíróság előtt annak érdekében, hogy szabadlábon védekezhessen, de a bíróság a képviselőjüket nem hallgatta meg.

Matej Š. szlovák válogatott MMA-harcos, emellett edz is, thai bokszot, kickboxot és MMA-t.

(SME / My Kysuce)