A parlament megpróbálta leváltani a kulturális minisztert, ő inkább Abu Dhabiban „Bálint napozik” egy konferencián

El sem kezdődött a kulturális miniszter leváltására összehívott hétfői rendkívüli ülés, a parlament két alkalommal is határozatképtelen volt. Martina Šimkovičová el sem jött az ülésre, az ellenzék szerint Abu Dhabiba, az Egyesült Arab Emírségek fővárosába utazik egy konferenciára, éppen Bálint napon. A miniszter távozását követelő petíciót múlt héten adták le, azt közel 190 ezer ember írta alá.

A kulturális miniszter helyett a kormányfő ült be az ülésre (Fotó: TASR)

Csak 47 képviselő volt jelen a ma reggeli két próbálkozásnál, ezért határozatképtelenség miatt meg sem nyitották a Martina Šimkovičová kulturális miniszter leváltására összehívott ülést.

A miniszter meg sem jelent az ülésen, feltehetően külföldi szolgálati útjára készült, holnap ugyanis Abu Dhabiba, az Egyesült Arab Emirátusok fővárosába utazik egy konferenciára, és csak 17-én érkezik haza.

Peter Pellegrini holnap reggelre újra összehívta a rendkívüli ülést, de várhatóan ez is a miniszter nélkül zajlik majd, és határozatképtelen lesz. A kormányt Robert Fico miniszterelnök képviselte az ülésen, aki korábban már kijelentette, hogy semmiképpen sem engedik meg Šimkovičová leváltását, merta miniszternek „szuverén, szlovák és egészséges nézetei” vannak.

„Ilyennek kell lennie a kulturális miniszternek” – mondta Fico egy múlt heti videójában.

Bőven van ok a leváltására

Az ellenzék 10 pontban foglalta össze és indokolta, hogy miért alkalmatlan a posztjára Martina Šimkovičová, miért kell őt leváltani, ha önként nem akar távozni. Szerintük a miniszter már a kormányprogram kulturális minisztériumot érintő részének megfogalmazásával bizonyította alkalmatlanságát, mivel annak köze sincs a kultúra mai állapotához, nem azzal foglalkozik, hogy hogyan lehetne azt jobbá tenni.

„A kulturális miniszter a kijelentései, a lépései és a minisztérium céljai alapján legalább 30 évvel veti vissza a kultúrát” – állítják az előterjesztők.

Kifogásolják a minisztérium terveit a hatáskörébe tartozó három kulturális alap, a Kisebbségi Kulturális Alap, a Művészei Alap és az Audiovizuális Alap összevonására. Nem tetszik az ellenzéknek a közszolgálati tévé és rádió átalakításának terve, hogy a miniszter szabad kezet kapna a kulturális intézmények vezetőinek leváltására és kinevezésére és egyes kulturális intézmények megszüntetése. A képviselők felróják a miniszternek, hogy újra indítja a „kulturális együttműködést az Ukrajnát megtámadó Oroszországgal és annak szövetségesével, Fehéroroszországgal. Martina Šimkovičovának az ellenzék szerint az összeférhetetlenségi előírások megsértése miatt is távoznia kellene, mivel továbbra is hirdeti az interneten működő Slovan Televíziót és továbbra is szerepel annak műsorában.

Az ellenzéknek csak második alkalommal sikerült összehívni a rendkívüli ülést Šimkovičová leváltására, első alkalommal hiányzott néhány aláírás, amit a koalíció ki is használt az ellenzék alkalmatlanságának az illusztrálására.

- lpj -