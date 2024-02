Szörnyű: Kiságya helyett a bekapcsolt sütőbe tette kisbabáját a nő, állítólag véletlenül

Az ABC News információi szerint helyi idő szerint délután fél kettőkor küldték ki a rendőröket egy Manheim Parkban lévő lakásba. Kivonulásuk oka az volt, hogy a lakésban meghalt egy kisgyermek.

A kiérkezésükkor a rendőrök megállapították, hogy az áldozat testén nyilvánvaló égési sérülések vannak. Mindössze egy egyhónapos volt a kisbaba, akiről meg kellett állapítaniuk, hogy meghalt.

KANSAS CITY, Mo. — Mariah Thomas charged for allegedly putting her 1-month-old child in an oven, killing the infant according to Jackson County Prosecutor, Jean Peters Baker. pic.twitter.com/qvj9cgyrG8