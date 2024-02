Váratlan fordulat: Nem is volt semmilyen fenyegetőző a pozsonyi egyetemen? Valaki mást gyanúsíthattak meg a rendőrök

Nem várt fordulatot vett a Comenius Egyetem Gyógyszerésztudományi és Menedzsment Karának épületében történt keddi bombafenyegetés ügye. Maga a bejelentő került a rendőrök célkeresztjébe.

Fotó: Univerzita Komenského v Bratislave (Facebook)

Amint arról beszámoltunk, kedden evakuálták az egyetem épületét, mivel egy férfi állítólag azzal fenyegetőzött, hogy bomba van nála és kész felrobbantani. Egy lány azt állította, hogy az épület előtt megszólította őt egy férfi, aki az egyetem volt diákjának mondta magát, de kirúgták. Nem sokkal később elkezdett fenyegetőzni. Az illető állítólag töredezve beszélt szlovákul.

Egy diák a TV Novinyval közölte, hogy a lány remegve jelent meg a professzoránál, akinek elmondta a történteket, ő pedig értesítette a rendőrséget.

Rövid időn belül golyóálló mellényt viselő fegyveres rendőrök érkeztek az egyetemhez, amit azonnal evakuáltak. Kutyákkal kutatták át az épületet, de nem érkezett róla jelentés, hogy találtak volna bombát, vagy rábukkantak volna a fent leírt személyre.

Most nem várt fordulat állt be az ügyben: a TV Noviny több forrásra hivatkozva közölte, hogy a rendőrség hamis riasztással gyanúsította meg a 22 éves lányt, aki az állítólagos fenyegetőzőről jelentést tett a professzorának. A hírt a rendőrség is megerősítette a közösségi oldalán. A diáklánynak aznap rektori vizsgája lett volna, ami annyit jelent, hogy ez volt az utolsó esélye, hogy az egyetem hallgatója maradhasson.

A hatóság közölte: a lányt 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti.



(tvnoviny.sk)