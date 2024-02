Valaki 10 ezer eurót tett Pellegrini győzelmére, Harabinra is egyre többen fogadnak

Az elnöki székért összesen tizenegyen szállnak harcba. A felmérések szerint Peter Pellegrininek és Ivan Korčoknak van a legtöbb esélye a győzelemre, és úgy néz ki, a fogadóirodák sem gondolják ezt másképp.

Peter Pellegrini (TASR)

A fogadóirodákban Peter Pellegrini a befutó, ám az ő győzelme sem biztos.

„A két favorit esélyei közelebb kerültek egymáshoz az elmúlt két hétben. Ahogy a közvélemény-kutatások is sugallják, a küzdelem meglehetősen szoros lehet, ami a szorzóknál is megmutatkozott." - nyilatkozta a Markízának Tarek Yacoob a Fortuna munkatársa. "A két befutónál némileg kiegyenlítettek az esélyek. Pellegrini győzelmének szorzója 1,50-ről 1,75-re emelkedett, Korčok szorzója pedig 2,4-ről 2,0-ra csökkent." - ezt pedig már Richard Slušný nyilatkozta a Nikétől.

Slušný azt is elárulta, hogy a legmagasabb összeg, amit Pellegrini győzelmére tettek 10 ezer euró volt 1,8-as szorzónál, amely akár egy 18 ezer eurós győzelemmel is végződhet. A Korčokra tett legnagyobb összeg 4667 euró volt 2,4-es szorzónál, amely több mint 11 ezer eurós győzelmet is jelenthet.

Viszont az utóbbi időkben a játékosok nemcsak a Pellegrini-Korčok párosra teszik meg tétjeiket:

„A Štefan Harabinra tett fogadások is növekedésnek indultak. A két legérdekesebb tét egy 500 és 1000 eurós, amelyet 800-as szorzónál regisztráltunk” - nyilatkozta Yacoob.

(Markíza)