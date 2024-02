Orbán: A 2024-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul, ez egy rémálom

Orbán Viktor kormányfő beszéde elején azt mondta, hogy a 2024-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul. Olyan ez mint egy rémálom, mindnyájunkat megvisel Novák Katalin államfő lemondása - tette hozzá a magyar miniszterelnök.

Pedofil bűncselekményeknél nincs kegyelem, ezért a kegyelmi ügyben a lemondás helyes volt, és megerősít bennünket – hangzottak el Orbán Viktor magyar miniszterelnök szavai szombaton (február 17.) a budapesti Várkert Bazárban tartott évértékelőjén. Kilátásba helyezte a magyar gyermekvédelmi rendszer megerősítését, beszélt Magyarország zöldátállásáról, és arról is, hogy a parlament a tavaszi ülésszak kezdetén ratifikálhatja Svédország NATO-csatlakozását.

„A gyermek sérthetetlen, bántalmazása a legsúlyosabb büntetést vonja maga után. Kegyelemnek ilyenkor helye nincs. Ezért a lemondás helyes volt, és megerősít bennünket” – mondta a kormányfő Novák Katalin leköszönő államfő és Varga Judit egykori igazságügyi miniszter lemondásával kapcsolatban 25. évértékelő beszédében.

Elmondta, a 2024-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul, miután a köztársasági elnök benyújtotta lemondását az Országgyűlésnek. „Olyan ez, mint egy rémálom. Mindannyiunkat megvisel” – fogalmazott Orbán Viktor, aki az államfő távozását helyesnek, de Magyarország számára nagy veszteségnek értékelte. A lemondás körüli vitát úgy kommentálta: „a távozó két asszony kisujjában több méltóság van”, mint a baloldal összes vezetőjében együttvéve.

Novák Katalinról azt mondta: tisztelt és nagyra becsült, hazájáért, a magyar emberekért és családjaikért dolgozó, sőt harcoló, Magyarországot a nagyvilágban méltó módon képviselő elnök távozott. A lemondott államfő szerinte a maga természetes módján mutatta meg a férfiaknak, hogy a nők érzelem- és gondolatvilága nélkülözhetetlen és pótolhatatlan az élet minden területén, ideértve a politikát is.

Arra is kitért: az államfő lemondásának oka az, hogy egy gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény leplezéséért elítélt embernek elnöki kegyelmet adott, kegyelmi döntését pedig a magyarok elsöprő többsége nem fogadta el és elutasította. Jelezte: a nemzeti egységet az államfő döntése bontotta meg, melyet szerinte csak egy új elnök hivatalba lépésével lehet helyreállítani.

Varga Judit volt igazságügyi miniszter szerepéről azt mondta: ő a köztársasági elnök határozatát az alkotmányos szokásoknak megfelelően ellenjegyezte, 25 év töretlen gyakorlatát folytatva. „Távozása az államélet törvényeinek elkerülhetetlen és azt hiszem, igazságtalan következménye” – értékelt.

Az üggyel kapcsolatban azt is hangsúlyozta: jó emberek is hoznak rossz döntéseket, ez a legjobbakkal is megesik. Ugyanakkor megjegyezte: a politikai hiba persze akkor is bosszantó, ha van rá magyarázat, „hát még, ha nincs”. „A jobboldal számára ez olyan egyszerű, mint a faék: pedofil bűncselekményeknél nincs kegyelem!” – jelentette ki. De, ami felkorbácsolta a jobboldal dühét, az mérsékelje az indulatainkat is - folytatta -, a lemondás ugyanis elégtétel és példa az ország számára.

A miniszterelnök elmondta, a magyar gyermekvédelmi rendszert meg kell erősíteni, a gyermekek védelmét hivatott jogszabályokat az alkotmánytól a miniszteri rendeletekig át kell fésülni és ki kell egészíteni.

A kormányfő sürgető feladatnak nevezte az új köztársasági elnök megválasztását. Azt kérte az Országgyűlés kormánypárti frakcióitól, hogy Novák Katalin köztársasági elnök távozásának napján indítsák el az új elnök megválasztásához vezető eljárást.

Február 16-án egyébként Odakint most szörnyek járnak - kiállás az áldozatokért, a gyerekekért, az egészséges társadalomért címmel tüntetést tartottak a civilek szervezésében Budapesten, a Hősök terén.

Orbán Viktor évértékelőjében arról is beszélt, hogy a '23-as extra nehéz évből sikerült „ép bőrrel kikecmeregni”. A miniszterelnök azt mondta: ötödik éve kell rendkívüli körülmények között és embert próbáló nyomás alatt élni és dolgozni. Értékelése szerint a munkahelyeket sikerült megvédeni, és ezelőtt még soha nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint most. A foglalkoztatási ráta ma 75 százalékos – mondta.

Emellett sikerült megvédeni a nyugdíjakat is és visszaadni a 13. havi nyugdíjat, mondta.

Kitért a külhoni magyarságra is. Úgy gondolja, 2023-ban közelebb vitték magukhoz a külhoni magyarokat. Három híd épült az Ipolyon, naponta tízszer jár a vonat Szeged és Szabadka között, és heti háromszor a repülő Budapest és Kolozsvár között - mondta.

Az inflációt, szavai szerint sikerült a rekordmagas 25 százalékról 4 százalék alá szorítani, a minimálbért 15 százalékkal, a szakmunkás minimálbért 10 százalékkal emelni.

A 2024-es célokról szólva felidézte a koronavírus-járvány előtti utolsó évet. Orbán Viktor azt mondta: „miután visszataláltunk a 2019-ben kényszerűségből elhagyott kocsiútra, azzal is számot kell vetni, hogy a világ közben sokat változott. A gazdaságban a zöldenergia korszaka már nem kopogtat az ajtón, hanem berúgta azt.” A kormányfő szerint a zöldátállás Magyarországnak épp kapóra jön: „két legyet üthetünk egy csapásra. Élhetőbb lesz az ország, és kiszabadulhat a monarchia szétesése óta gyötrő energiafüggőségből”.

A Svédországgal fennálló vita jó irányba halad, a tavaszi ülésszakban ratifikálhatják a NATO-csatlakozásukat. 2023 az EU kudarcainak éve volt. „Lehetünk-e sikeresek, ha a Nyugat nem az” – ez az egymillió dolláros kérdés Orbán szerint.

„Mára az ember alig akar hinni a szemének, Brüsszelből csak a baj zúdul be. Brüsszel belevetett magát a háborús konfliktusba, egyedül maradtunk, akár a migrációs kérdésben. De akkor sem hagyjuk belerángatni magunkat a konfliktusba, nem szállítunk fegyvert. A felállás a szokásos, Amerikának klassz, a többieknek kuss” – folytatta Orbán.

Orbán szerint a migráció biztonsági kockázat, az antiszemitizmus melegágya, kiforgatja Európát az eredeti talajából. A nyugati országok még jól élnek, ez ideig-óráig elfedi a bajt. De az egyensúly megroggyant, s ennek katasztrofális következménye a középosztály lecsúszása lesz. Ezt tetézik a politikai hibák. Brüsszel magára hagyta a Balkánt, mert kell a pénz Ukrajnának. A jogállamisági eljárásokról be is vallották, hogy ezek bikacsökök, amikkel Brüsszel bármikor odavág. Egy szó mint száz: Brüsszel magára hagyta az európaiakat, sosem volt ekkora a távolság Brüsszel és az emberek között. Emiatt Brüsszelben változásokat kell kikényszeríteni, legyen már a brüsszeliek között is néhány európai.

Az ellenzéki pártok reagáltak a miniszterelnök beszédére

Szerintük Orbán adós maradt a kegyelmi ügy magyarázatával. „Még mindig nem tudjuk, miért kapott kegyelmet K. Endre” – az LMP ezzel az egyetlen mondattal reagált Orbán szombati évértékelőjére. A Momentum elnöke szerint „a lényeges kérdésekre most sem válaszolt a miniszterelnök.” Ilyen megválaszotlan kérdés Donáth Anna szerint többek közt az, hogy „K. Endre hogyan kaphatott kegyelmet, kik tudtak a kegyelmi kérvényről, kik lobbiztak mellette, a kormány mely tagjai érintettek még az igazságügyi miniszteren túl? Mit tudott a miniszterelnök az ügyről?”

A Párbeszéd-Zöldek szerint őszinte szembenézés helyett Orbán „szeszélyes évszakokat idéző villámtréfákba csomagolt teljes felelősségelhárítást hajtott végre.”

„Bár Magyarország a rendszerváltás utáni időszak legnagyobb közéleti botrányát, morális válságát éli át, ez az ember sosem akarja elereszteni a hatalmat, tíz körmével kapaszkodik a miniszterelnöki bársonyszékbe” – állapította meg a Jobbik-Konzervatívok elnöke. Gyöngyösi Márton szerint „Orbán gyáva, hatalommániás emberként elmenekült a felelősség elől, két asszony szoknyája mögé bújt, pedig egyre nyilvánvalóbb, hogy a pedofil bűncselekményben részes K. Endre kegyelmi ügyében nem csupán Varga Judit, nemcsak Novák Katalin és nem is csak Balog Zoltán játszottak kulcsszerepet, hanem Orbán Viktor közvetlen környezete is. Igen, a távozó két asszony kisujjában több méltóság van, mint az Orbán-kormány összes vezetőjében együttvéve.”

A DK is a kegyelmi ügy magyarázatát hiányolta, a Gyurcsány Ferenc vezette párt szerint „a Fidesz morális válsága folytatódni fog, egy egészséges nemzet kidobja magából a pedofilsimogató politikusokat és pártokat. Akkor Orbán is érteni fogja: Magyarország a közös hazánk, nem pedig a fideszes pedofilok vadászterülete!”

