Ezekre az értelmes projektekre szavazhatunk a Dunaszerdahelyi járásban

Immár több éve hagyományosan szavazhatunk a Nagyszombat megye részvételi költségvetéséből nyújtandó támogatásra járásonként különböző projekteknek. Idén összesen kilenc projektből válogathatunk a Dunaszerdahelyi járásban, és legalább 3-at kell választanunk. Négy közülük somorjai, kettő nagymegyeri, egy-egy pedig dunaszerdahelyi, ekecsi és bősi. Szavazni február 25-ig lehet ITT, másnap kiderül az is, ki hogy végzett. A projekteket ezt követően november 22-ig kell megvalósítani.

Jazz a parkban - Dunaszerdahelyen, a VMK előtt

Nagyszombat megye a részvételi költségvetés 2023/2024-es projektjére az előző évi 250 ezernél alacsonyabb, 100 ezer eurós keretet határozott meg, ennek megfelelően idén lakosságarányosan is kevesebb pénz jut a Dunaszerdahelyi járásra, a tavalyi 65 ezerhez képest mindössze 22 ezer. Tavaly 13 projekt nyert el egyenként 5 ezer eurót, most ennyi projektet nem is nyújtottak be a járásból, ráadásul a maximális támogatási összeg már csak 4 ezer euró.

Az idei pályázók között akadnak olyanok, akik már korábban is sikerrel pályáztak. Köztük van a Kuttyonfitty társulat, amely tavaly az Ekecsen megtartott 4. Kuttyomfitty Meseudvar támogatására benyújtott projekttel járt sikerrel, idén pedig az ötödik ilyen rendezvény érdekében pályáznak összesen 3500 euróra, melynek részét képezi a fellépők tiszteletdíja, ülő alkalmatosságok, plakátok és visszaváltható poharak beszerzése.

Kuttyomfitty Meseudvar

A nagymegyeri Sermo Popula civil társulás tavalyi projektje a harmadik helyen végzett tavaly a Dunaszerdahelyi járásban, mely a 2019-ben megépült pajtaszínpadon megtartott rendezvények résztvevői számára sátrak és kézműves asztalok beszerzését célozta. Aktuális projektjük célja az egynapos Pajtafeszt megrendezése, valamint az ahhoz szükséges hangtechnika, reproduktorok beszerzése. A költségvetésük 3500 eurót tesz ki, ebből 2500-at igényelnek a projekt keretén belül.

Ugyancsak pályázott és sikerrel járt tavaly is a Nagymegyeri Futóklub, amely idén 3500 euróra pályázik, melynek nagy részét, 3 ezer eurót chipes időmérő eszközök beszerzésére fordítanák, amiből minden résztvevő kaphatna, a fennmaradó 500 eurót pedig újrahasznosítható poharakra.

Dunaszerdahelyről egy izgalmas projektet nyújtott be az NFG polgári társulás, amely által működtetett alternatív klub prograjmait rendszeresen ajánljuk portálunkon is. A fiatal civilek tavaly első alkalommal szervezték meg a Jazz a parkban elnevezásű rendezvényt, mely egy remek hangulatú közösségi kultúreseményre sikeredett a Csaplára Benedek VMK előtti szökőkutat övező parkban. Az idei projektjük célja nem más, mint ezt folytatni, az igényelt 3500 eurót a fellépők honoráriumára, valamint hang- és fénytechnikra biztosítására fordítanák.

Négy projektet nyújtottak be Somorjáról. Az egyiket a Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület, amely tavaly járási szinten a legtöbb szavazatot kapta a fennállásának 150. évfordulójára kialakított állandó kiállításra benyújtott pályázatával. Idei projektjük is a kiállításhoz kapcsolódik, állandóan bővülő tűzoltótechnikai gyűjteményük ugyanis új tereket kíván, ehhez szeretnének hozzájárulni, valamint kiadni egy munkafüzetet a testület múltjáról.

A másik pályázó Somorjáról a Tejfalui Alapiskola szülői szövetsége, amely a projektjében jelzi, hogy az elmúlt években számos kezdeményezést valósított meg az alapiskola udvarán. Többek között egy szabadtéri tantermet, játszóteret, továbbá gyógynövény- és gyümölcsbokrokat ültettek. Idén a népszerű, Ki nevet a végén? (Človeče nehnevaj sa) nevű társasjátékra szolgáló szabadtéri asztalt telepítenének az udvarra székekkel együtt. Projektjük értéke 2500 euró.

Egy másik somorjai iskola, a Bél Mátyás Alapiskola melletti szülői szövetségi is az iskolaudvart dobná fel, mégpedig egy új kötélmászófallal, amire az alatta lévő terület biztonságis befedésével együtt 4 ezer eurót igényelnek.

A somorjai Kajak Canoe Klub arra pályázott, hogy biológiailag megtisztíthassák a csölösztüi kanálist a hídtól a régi körtvélyesi útig, hogy ezt a szakaszt jobban ki lehessen használni sportra, rekreációra, horgászatra. Az általuk igényelt összeg szintén 3500 euró.

A Dunaszerdahelyi járásból a kilencedik projektet Bősről nyújtották be. A Temető utcai óvoda szülői szövetsége az óvoda udvarán található "meseház" tetőszerkezetét szeretné helyreállítani, ehhez van szükségük 3500 euróra.

(SzT)