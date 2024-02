Valaki hazudik Bödör 50 ezer eurós kenőpénzével kapcsolatban

Hétfőn másodjára sikerült megnyitni a Valčeky (Hengerek) néven elhíresült ügy bírósági tárgyalását, amelyben Norbert Bödör a fő vádlott.

Marek Para és Norbert Bödör (Fotó: TASR)

A vád szerint Bödör 50 ezer eurót fizetett Marián Kučerka egykori elitnyomozónak azért, hogy ne gyanúsítsák meg Štefan Žigát, a volt miniszter, Peter Žiga unokaöccsét. A hétfői tárgyaláson Bödör mellett tanúként jelent meg Bernard Slobodník, a NAKA pénzügyi egységének korábbi vezetője, a Tigrisként ismert Peter Petrov vállalkozó, valamint Peter Žiga volt miniszter.

A tárgyalás elején Bödör elutasította a vádalkukötést az ügyésszel, a bíró előtt pedig ártatlannak vallotta magát. A vád ismertetését követően Slobodník kapott szót, aki elmondta, hogy 50 ezer euró kenőpénzt kapott Bödörtől azért, hogy a nyomozásból hagyják ki az exminiszter Žiga unokaöccsét.

Az említett összegnek a felét Marián Kučerka nyomozónak adta át, aki a Valčeky-ügy vizsgálótisztje volt. Slobodník állítása szerint Tibor Gašpar akkori országos rendőrfőnök utasításai szerint járt el.

Marek Para, Bödör ügyvédje közölte, a bizonyítási fázis továbbra is tart, ezért most még nem kívánja értékelni a bizonyítékokat. Ugyanakkor több ellentmondást és logikátlanságot is megállapítottak, amire fel is hívták a figyelmet.

Slobodník után Petrovot hallgatták meg, aki azt állította, hogy egyáltalán nem ismeri Bödört. Ugyanakkor szemtanúja volt egy találkozásnak, amelyen Slobodník és Kučerka is jelen volt. Ezen a találkozón állítása szerint arról tettek említést, hogy Štefan Žiga ellen nem indíthatnak eljárást. Petrov állítása szerint a beszélgetés során elhangozott információkat csak Slobodníktól tudta meg.



