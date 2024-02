Bő egy év elteltével még mindig nincs ítélet Holényi Gergő ügyében

Nagymegyeren még 2021 júliusában választottak új főellenőrt, a képviselők többsége (akkori MKP-sok és néhány független) Richard Kmeťre szavazott. Holényi már Kmeť megválasztásakor kijelentette, hogy vele nem hajlandó együtt dolgozni, sem a munkaszerződését aláírni, ezt pedig később több plénumon is megismételte, amikor a képviselők kérdőre vonták.

Rendszerint Kmeť pártatlanságát firtatta az önkormányzatokról szóló 369-es törvény 18. paragrafusára hivatkozva, amelynek egyik bekezdése úgy zárul, hogy a főellenőr függetlenül és pártatlanul folytatja az ellenőrzéseket. Holényi ezt úgy értelmezte, hogy egy politikai párt tagja nem láthatja el a munkáját függetlenül, márpedig Kmeť korábbai a Smer-SD dunaszerdahelyi járási elnöke volt. Ugyanez a törvény rendelkezik arról, hogy megválasztása esetén a jelölt igényt formálhat a munkaszerződésre, valamint hogy a polgármester a jogerősen megválasztott főellenőrrel köteles munkaszerződést kötni legkésőbb attól a naptól, hogy az addigi főellenőr mandátuma lejár.

Richard Kmeť 2021 szeptembere végén megerősítette, hogy büntető feljelentést tett a polgármester ellen, amiért megtagadta a kinevezését, emellett munkajogi pert is indított ellene. A rendőrség vizsgálótisztje 2022. áprilisában büntetőeljárást indított, egyszersmind köztisztviselői hatalommal való visszaéléssel gyanúsította meg Holényi Gergőt, 2022 októberében pedig benyújtották ellene a vádemelési javaslatot a Dunaszerdahelyi Járásbíróságra.

Az ügyben indított büntetőper szeptember 4-én érkezett első tárgyalási időpontjához a Dunaszerdahelyi Járásbíróságon, melyen Holényi Gergő meg is jelent, ám ügyvédje elnapolást kért, míg kellően át tudja tanulmányozni a vádiratot. Emiatt a tárgyalást novemberre, majd idén februárra napolták el.

A múlt heti tárgyaláson Holényi Gergő nem jelent meg, egészségügyi okokra hivatkozott. Jelen volt a járási ügyészség ügyésze és Richard Kmeť is. Marianna Kubicová bírónő ezt követően május 22-ére halasztotta a tárgyalást, melyen akár ítélet is születhet. Amennyiben bűnösnek találják a volt polgármestert, 2-től 5 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik, büntetlen előélete miatt viszont esélyesebb a felfüggesztett börtön vagy egyéb alternatív büntetés.