LÉNYEG: Emlékezni – ez a legkevesebb, amit megtehetünk Kuciakék halála kapcsán

(Fotó: TASR)

Hat év Ján és Martina nélkül

Nemcsak Pozsonyban, hanem Szlovákia sok más városában, Komáromban, Érsekújvárban és Rimaszombatban is megemlékeztek ma az újságíró és menyasszonya meggyilkolásának évfordulóján.

Hat évvel ezelőtt, február 21-én egy bérgyilkos hidegvérrel kivégezte Ján Kuciak oknyomozó újságírót és menyasszonyát, Martina Kušnírovát nagymácsédi házukban.

Két héttel később Robert Fico a népharag miatt lemondott, és bábját, Peter Pellegrinit helyezte a miniszterelnöki székbe. A gyilkosság megrendelőjének hitt Marián Kočnert azóta sem ítélték el.

Nem sok minden változott az elmúlt hat évben: ismét Robert Ficónak hívják a miniszterelnököt, és az újságírókat Szlovákiában továbbra is gyakran fenyegetik meg. 2023-ban 48 olyan támadást regisztráltak, amely újságírók ellen irányult. Nem fegyverrel támadtak ugyan kollégáinkra, hanem “csak” fenyegetőzésekkel, online megfélemlítésekkel, személyes támadásokkal, vádaskodással és halálos fenyegetésekkel nehezítették munkájukat és életüket.

Lukáš Diko, a Ján Kuciak Oknyomozó Központ főszerkesztője mondta ki, amit sokan gondolunk: a politikusoknak fel kellene hagyniuk az újságírók elleni támadásokkal, mert ezzel legitimizálják az ilyesfajta megfélemlítést.

Čaputová: az újságírókat most is fenyegetik

Zuzana Čaputová a pozsonyi SNP téren tisztelgett a két áldozat emlékművénél. Az államfő – aki ebben a minőségében minden bizonnyal utoljára tisztelgett Kuciakék emlékhelyénél – elmondta: annak ellenére, hogy eltelt hat év, Szlovákiában ma is újságírókat fenyegetnek meg és a polgári társadalmat támadják, az erős kézzel való kormányzásról hallunk kijelentéseket.

És egy másik elnökasszony, az Európai Parlament első embere is megemlékezett a kettős gyilkosságról. Roberta Metsola emlékeztetett, hogy igazságot, igazságszolgáltatást és felelősségre vonást ígértek a két meggyilkolt fiatal családjának. “Ma is ez a kötelezettségünk, védeni az újságírókat, a sajtószabadságot, harcolni a demokráciáért” – írta Metsola.

Oknyomozó újságíró a házban

Hetedik epizódjához érkezett a Közöd podcast, amelyben Barak Dávid, a Paraméter főszerkesztője és Mészáros Lajos ügyvéd ezúttal is aktuális közéleti témák mentén elsősorban a jogállam és a szabadság témaköreit érintve beszélget. És mi más is lehetne a legújabb rész témája, mint a hat évvel ezelőtti gyilkosság. A műsor vendége pedig Kőváry Sólymos Karin, a Ján Kuciak Oknyomozó Központ munkatársa. Az újságíró egy rendkívül érdekfeszítő, tanulságos és olykor vérfagyasztó részletekkel megtűzdelt beszélgetésben idézi fel emlékeit és gondolatait az újságírógyilkosság kapcsán. Nem akarunk részleteket elárulni a beszélgetésből, de ha másért nem is, azért a visszaemlékezésért mindenképpen érdemes meghallgatni a műsort, amikor Karin podcaststúdiónkban felidézi az első Kuciak per legerősebb pillanatait, és elmondja, mikor és miért kezdtek el hullani a könnyei a tárgyalóteremben.

Felszakadt egy gennyes seb

Sokan sokmindent mondtak az évforduló kapcsán. Tény, hogy Szlovákia testén egy gennyes, már-már kezelhetetlennek tűnő sebet szakított fel a két fiatal halála. Nekik hála, 2020-ban megkezdődhetett a gyógyulás lassú folyamata. És még ha később az önkritikátlan Igor Matovič meg is torpedózta ezt a folyamatot, sok minden megváltozott.

Ha Ján Kuciakot nem ölik meg, és folytathatja az Aktuality hírportálnál megkezdett munkáját, a korrupt ficói maffia, az oligarchabarát, urambátyám rendszer felszámolása csak sokkal később vette volna kezdetét. Jelzésértékű egyébként, hogy Kuciak éppen a nagypolitika érinthetetlennek hitt szereplőivel kvaterkázó, gazdasági-vállalkozói összefonódások felgöngyölítésének szentelte tényfeltáró munkáját. És, igen, éppen ez lett a veszte.

A két fiatal halálával beindult reformfolyamat Szlovákiában – úgy tűnik – most egy időre legalábbis megtorpan. Ha viszont igaz, amit a mai felvonulás résztvevői hangoztattak, hogy nem felejtünk – nos, akkor talán még van remény.

Juhász László