Júniusban hozza forgalomba a Bank of England a III. Károly király portréját ábrázoló fontbankjegyeket (VIDEÓ)

A brit jegybank szerdai bejelentése szerint a 75 esztendős uralkodó arcképével ellátott 5, 10, 20 és 50 fontos új bankók forgalmazása június 5-én kezdődik.

Today we have announced that banknotes featuring the portrait of King Charles III will be issued from 5 June 2024. For more information on the King Charles III banknotes see here: https://t.co/oBPgbpbXmf pic.twitter.com/hb9jFnBX4M