A Slayer ősszel újra színpadra lép

Újra koncertezik a Slayer: a legendás amerikai thrash metál zenekar, amely 2019-ben búcsúturnét tartott, idén ősszel két fesztiválon is fellép.

Archív felvétel (Fotó: Wikimedia Commons)

"Semmi sem hasonlítható ahhoz a másfél órához, amikor élőben játszol a színpadon, és az intenzív energiában osztozol a közönségeddel. Mi tagadás, hiányzott ez nekünk"

- fogalmazott a Slayer hivatalos közleményében Tom Araya basszusgitáros, énekes.

A rollingstone.com beszámolója szerint a gitáros Kerry King azt mondta, a Slayer sokat jelent a rajongóknak, és ez kölcsönös.

"Öt éve nem láttuk őket"

- fogalmazott.

Az 1981-ben alakult Slayer 2019-es világkörüli búcsúturnéja Magyarországot is érintette: abban az évben júniusban a Papp László Budapest Sportarénában adtak koncertet. Bár Kerry King két hete még azt nyilatkozta, a Slayer újraösszeállása valószínűtlen, a csapat már leszerződött két idei fesztiválfellépésre: szeptember 22-én a chicagói Riot Festen, szeptember 27-én pedig a louisville-i Louder Than Life-on játszanak.

King a hírek szerint az elmúlt öt évben még csak nem is beszélt Arayával, ráadásul az elmúlt hetekben arról beszélt, szólókarrierjére koncentrál. A Slayer azonban fontosabb lehetett: a csapat King és Araya mellett a gitáros Gary Holttal és a dobos Paul Bostaph-fal ősszel ismét színpadra áll.

A zenetörténetben a Slayert a Metallica, a Megadeth és az Anthrax mellett a thrash metál műfaját megalkotó nagy négyesbe sorolják. 1981-től 2019-ig a Slayer megőrizte punk-thrash gyökereit. A zenekart ötször jelölték Grammy-díjra - ebből kétszer el is nyerte -, dalaik tükrözik a társadalom zűrzavarát és rendellenességeit. A csaknem négy évtizedes történetet kísérték botrányok a dalszövegek és a lemezborítók miatt, vihart kavart a dobos ki-, majd visszalépése is, a siker azonban az 1986-ban megjelent Reign in Blood című album óta töretlen.

A Slayer az alapító gitáros Jeff Hanneman 2013-as halála után 2015-ben készített el eddigi utolsó stúdiólemezét, a Repentlesst, 2019-ben pedig világkörüli turnén búcsúzott el a közönségtől.



A csapat többször járt Magyarországon, például 2003-ban a Sziget fesztiválon, 2011-ben a Hegyalján, 2016-ban pedig a soproni VOLT Fesztiválon. A Budapest Sportarénában 2011-ben és 2019-ben léptek fel.

(MTI)