Ünnepelnek az ukránok, ismét lelőttek egy rettenetesen drága orosz felderítőgépet (VIDEÓ)

A BBC orosz nyelvű portálja arról számolt be pénteken este, hogy az ukrán hadsereg jelentése szerint az Azovi-tenger felett ismét lelőttek egy orosz A-50-es radarfelderítő repülőgépet, ami súlyos csapást jelent az orosz légierő számára. Az Ukrajinszka Pravda forrása szerint ez a Jejszk és Krasznodar közötti területen történt.

https://twitter.com/nexta_tv

Az ukrán hadsereg azt közölte, hogy légierejük megsemmisített egy A–50-es légtérfigyelő katonai repülőgépet az Azovi-tenger térségében.

A Russian A-50 airplane has been shot down near the Sea of Azov, media report



There is no official information yet. pic.twitter.com/cHd343DxqA — NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2024

Kijev nem hozta nyilvánosságra, hogy a repülőgépet milyen fegyverrendszerrel és hogyan találták el. Az orosz védelmi minisztérium nem kommentálta a két gép elvesztéséről szóló híreket.

Ministry of Defense of Ukraine has officially announced the downing of a Russian A-50 aircraft over the Sea of Azov



The A-50 is a Russian long-range radar detection and control aircraft used by Russia to coordinate attacks with its strike aircraft and identify Ukrainian… pic.twitter.com/sKLmafxBNK — NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2024

A brit védelmi minisztérium tavaly februári tájékoztatója szerint Oroszország valószínűleg hat darab bevethető A–50-essel rendelkezik.

Ukrainian Defense Intelligence: the destroyed aircraft is A-50U - the new modernized Russian version of the aircraft.



This is an airborne command post that the Russians used for long-range radar detection, control and guidance for strategic air strikes on Ukraine.



Its cost… https://t.co/h6n1mfRYe7 pic.twitter.com/RXTGKvXHf2 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 23, 2024

A repülőgépek megépítése több százmillió dollárba kerülhetett – írta a BBC, és egy ilyen gép elvesztése, „az operatív szempontból rendkívül jelentős és kínos veszteség” lenne az orosz légierő számára. Anton Gerashchenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója 350 millió dollárosra becsülte a gép árát.

Januárban is történt hasonló eset, és akkor Rácz András Oroszország-szakértő a Facebook-oldalán azt írta, hogy az A–50-es ritka az orosz légierő kötelékében. Az A–50-esből kevesebb mint tíz működőképes példány létezik. „Nagyon értékes, ritka repülőgép, általában 18-20 fős, erősen specializált személyzettel” – írta. Hozzátette, hogy az orosz invázió kezdetén, 2022 februárjában az orosz légierő kettő darab A–50-est működtetett Belarusz légterében, ezek támogatták a Kijev és Észak-Ukrajna elleni hadműveleteket. A két gép közül az egyiket belorusz partizánok megrongálták 2023 tavaszán.

A történet azért jelentős, mert a gépet mélyen az orosz vonalak mögött találták el. Eddig nem volt ismert, hogy Ukrajnának lennének olyan légvédelmi eszközei, amelyek az Azovi-tenger felett repülő orosz gépeket is meg tudják támadni.

(sp/Nexta/Telex)