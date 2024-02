Fico Kočner ártatlanságát pedzegeti a Kuciak-gyilkosságban, szerinte rendet kéne tenni a rendőrségen

A rendőrségnek más verziókat is ki kell vizsgálnia Ján Kuciak újságíró és menyasszonya, Martina Kušnírová meggyilkolásával kapcsolatban - ezt Robert Fico miniszterelnök mondta az RTVS Sobotné dialógy című műsorában.

Marian Kočner (TASR)

Fico szerint az Aktuality.sk egykori oknyomozó újságírójának gyilkossága egy kivégzés volt, és elhatárolódik attól, hogy ezt a tragédiát egyesek politikai célokra használják fel.

"Hiszek abban, hogy ha a rendet rakunk a A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökségen (NAKA) és a Speciális Ügyészi Hivatalnál, akkor a rendőrségnek vissza kell majd térnie azokra a verziókra is, amelyek egyáltalán nem voltak kivizsgálva, tehát hogy kik is állnak emögött valójában" - mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy több verzió is hevert a rendőrség asztalán, amelyek végül nem kerültek kivizsgálásra. Szerinte az elmúlt három évben egyetlen célja volt ezen eljárásnak, hogy a gyilkosságot a Fico-kormányra kenjék.

Ficónak nem ez az első megszólalása a héten a Kuciak-gyilkosság kapcsán. Szerdán, a nagymácsédi újságíró meggyilkolásának hatodik évfordulóján szintén előállt egy sajátos magyarázattal:

A műsorban szóba került a Büntető Törvénykönyv módosítása is, a miniszterelnök szerint, ha az Alkotmánybíróság a módosítás egyes részeire kimondja, hogy azok nincsenek összhangban az alkotmánnyal, a kormány készen áll ezeket a hibákat kijavítani.



(TASR, parameter)