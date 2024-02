Keményen beolvasott a Magyar Szövetség alelnöke a hazai magyar propagandalap góréjának

Sajtótájékoztatón tette helyre a Magyar Szövetség alelnöke a propagandalapként számontartott Körkép főszerkesztőjét.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a szombati országos tanács ülését követően a magyar párt vezetősége tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy milyen kérdésekről született döntés a hétvégi tanácskozáson. Az már kimaradt a híradásból, hogy miután szót kaptak az újságírók, a Körkép portál vezetője az egyik kérdésében kicsinyesen odaszúrt Orosz Örsnek, mintha ő nem politikus lenne. Több sem kellett a párt alelnökének, és keményen kiosztotta Király Zsoltot.

Az ismert székely mondásból kiindulva Orosz megjegyezte, hogy ahogy a medve nem játék, a kása nem étel, a Körkép az meg nem hírportál, ezért nem is kíván válaszolni a lap kérdéseire. Szerinte a portál arra hajlik, amerre a szél fúj és Király azt ostoba lejárató propagandára használja. A Magyar Szövetség alelnöke úgy véli, napi szinten azért téma a személye ezen a portálon, mert nem hajlandó befizetni a "védelmi pénzt". A politikus meggyőződése, hogy aki erre nem hajlandó, azt Király könyörtelenül, hazugságokkal, mocskos félrevezetésekkel próbálja lejáratni.

Orosz nemzetáruló magatartásnak tartja, hogy egy magát magyarnak valló ember közel 100 ezer eurós magyar állami támogatásból és a szlovák kisebbségi alap (Kultminor) pénzén a nemzetrészünk bomlasztásán dolgozik, azzal, hogy tájékoztatás helyett a forrásokat karaktergyilkosságokra használja, elárulva a nemzeti közösségünk megmaradásának ügyét.

A Paraméter megszólította Oroszt, magyarázza el, miképpen kell érteni ezt a védelmi pénzes megjegyzését. A Magyar Szövetség politikusa elmondta, erre legjobb példa Király legnagyobb szívfájdalma, azaz hogy annak idején nem őt bízták meg a magyar állam által finanszírozott Ma7 projekt vezetésével. Mindenki előtt ismert dolog, hogy amint döntés született az említett lapcsaládról, illetve arról, hogy abban Királynak nem "osztottak lapot", a Körkép irányítója nagy dérrel-durral felmondott a pártban betöltött tanácsadói pozíciójában és attól kezdve szapulni kezdte az MKP akkori elnökét, Menyhárt Józsefet. Vagy ide tartozik az is, hogy Orosz évek óta nem vásárolt hirdetést a hírportálnál, aztán el is szaporodtak az őt lejárató anyagok. Hozzátette, Király 2020 előtt egy formálódó agrárpárt sajtótitkáraként működött, onnan remélt pénzt, aztán átállt az akkor még az OLaNO színeiben felbukkant Gyimesi György oldalára. És bár ez utóbbi személy már a Magyar Szövetség alelnöke lett, a párt jelenlegi elnökének is nekiesett, mert a tömörülés idén, az elnöki kampányban még nem vásárolt hirdetést a Körképen.

Orosz szerint az a baj, hogy Király tevékenységével kapcsolatban eddig még senki nem szakított időt sajtóperre, pedig az elmúlt években rengeteg ok lett volna erre.

Orosz szerint a szombati sajtótájékoztatón elhangzott, Királynak címzett kritikája valószínűleg betalált, mert azóta a Körkép vezetője hat bejegyzésben foglalkozott vele, és ezzel párhuzamosan a hazai magyar sajtó munkatársai anonim email-cimről kaptak olyan válogatott hazugságokat tartalmazó küldeményeket, amelyek a családját sem kímélték. Ezekre Orosz nem kíván reagálni, de azt leszögezi, megyei és városi képviselőként neki nincs takargatnivalója, hiszen - Király Zsolttal ellentétben - a munkájából fakadóan számára kötelező az átvilágítás és a vagyonbevallás. A Magyar Szövetség alelnökének meggyőződése, hogy a Körkép jelenség egy anomália, és nem szolgálja a közösségünk fennmaradását. Mert az említett portál irányítójának tevékenysége ócska hangulat- és gyűlöletkeltés, szinte külső érdek kiszolgálásának tűnik.

A kérdésre, hogy milyen volt a visszhangja Orosz "kifakadásának", a politikus megjegyezte, tegnap óta egy csomó támogató SMS-t és kommentárt kapott. Mindenki a vállát veregetve állt ki mellette, és különben is nincs sok vesztenivalója, ha dacol az elvtelen támadásokkal.

