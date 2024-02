DAC-Ružomberok – Muňoz: "Fontos, hogy tanuljunk a mérkőzésből, felemeljük a fejünket, és menjünk tovább"

A DAC hazai pályán kikapott a Slovnaft Cup negyeddöntőjében, ezáltal idén is búcsút inthet a kupaküzdelmeknek. Lássuk, miként vélekednek a látottakról a vezetőedzők!

Xisco Muňoz (Fotó: Cséfalvay Á. András-archívum)

Xisco Muňoz (DAC): Elnézést kérek a szurkolóinktól, hiszen mindannyian tudtuk, hogy milyen nagy lehetőség előtt állunk. A játékkal elégedett vagyok. Jó teljesítményt nyújtottunk, volt 26 lövésünk, de a futball néha kegyetlen. Átéljük a helyzetet, frusztráltak vagyunk, hiszen jól játszottunk, megvoltak a lehetőségeink, próbálkoztunk az egyik és a másik oldalról is, a pontrúgásaink is rendben voltak. A Rózsahegynek a második félidőben volt egy helyzete, és azt gólra is váltotta, sajnos. Fontos, hogy tanuljunk a mérkőzésből, felemeljük a fejünket, és menjünk tovább.

Ondřej Smetana (Ružomberok): Alaposan meg kellett harcolnunk ezért a továbbjutásért. A DAC-nak nagyon jó periódusai voltak, bezártak bennünket, és nem engedtek játszani. Sok labdát veszítettünk, és nyomás alá kerültünk. A hazaiaknak voltak helyzeteik, ezeket mi kivédekeztük, és tudtuk, hogy nekünk is lesz lehetőségünk. Egy volt, azzal pedig élni is tudtunk. Az ilyen típusú kupameccseken nagy a taktikai csata. Meg kell dicsérjem a játékosaimat, amiért jól oldották meg a feladatot.

(fcdac.sk)