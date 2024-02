Fico nem tudta kijátszani az Alkotmánybíróságot – mindenki röhög, csak a bilincstől rettegő haverjai nem

A kormány nagy dérrel-durral, botrányos tartalommal és botrányos körülmények között, tömegtüntetések dacára a parlamentben jóváhagyott Btk.-módosítását, amely leginkább egyesek börtöntől való megvédését célozta, részben felfüggesztette az Alkotmánybíróság.

Robert Fico - TASR

Pontosan azokat a szakaszokat nem engedi hatályba lépni, amelyek leginkább óvhatják a bűnügyekbe keveredett politikai kalandorokat és segítő nyikhaj bandáikat, ilyenek a büntetés mérséklése és az elévülési idő lerövidítése, valamint a bűnbánókkal kötött vádmegállapodások újbóli megnyitása.

Puff, egy pofon a kormánytöbbségnek. Amelynek több vezető személyiségével szemben indultak eljárások. (Itt jegyezzük meg – ismételten –, törvényeink szerint elítéltek írhatnak ma parlamenti képviselőként törvényeket. Egy iskolai napközi nevelőire egyébként szigorúbb szabályozás érvényes.)

Az Alkotmánybíróság nem mondta ki a törvénymódosításról, hogy az alkotmányellenes lenne. Viszont minden ellentétes kormányzati reakció dacára az alkotmánnyal való összhangot sem erősítette meg – vagyis mindenki csúsztat, hazudik és festi magát, aki ilyet állít... Most csupán annyiról van szó, hogy a taláros testület (információim szerint csupán két különvélemény megfogalmazásával) még nem engedi hatályba lépni a törvény egészét, hiszen az akkor már nem „csinálható vissza”. Időt nyertek a bírák maguknak a döntéshez. És akarva-akaratlan a bűnüldöző szerveknek a munkavégzéshez.

Mégpedig annak ellenére, hogy Ficoék példátlan módon halasztgatják, fékezik a "paradox módon" gyorsított eljárásban elfogadott javaslat közzétételét.

Puff, még egy pofon a kormánynak. Hiszen így nem csupán mód van még elítélni, akit el kell (nem valószínű ugyan, hogy tömegével születnének ítéletek, de a megúszás elvi kérdés és valakinek vérre megy), hanem precedens is született. Az időhúzás megengedhetetlen és kb. az alkotmánybíróság autoritásának megsértése. És mostantól fölösleges. Mert a döntésre a bírákat az alkotmány hatalmazza fel, nem feltétel a szöveg közzététele… – mondták ki a bírák. Innen is látszik, hogy csakis politikai tétje van Fico javaslatának, és nem a Btk. javítása a cél. Amelynek érdekében az Alkotmánybíróságot is kijátszotta volna. De hát az nem hülye, mint a választók jelentős hányada.

Gyakorlatilag Fico és sleppje e hónapokig tartó „villámháború” alatt megmutatta nem csupán az országnak, hanem a külföldnek is, mi a valódi cél, s miféle szerzet ő. E folyamat és a hozzá kapcsolódó egyéb intézkedések meghozatala során lemeztelenedett, már mindenkinek világos, Fico a demokrácia és a jogállam lebontója, az európai civilizációs sztenderdek ellensége.

Ha ehhez a klepto- és autokrata imidzshez még hozzászámoljuk a még Orbánt is megszégyenítő Putyinhoz való nyilvános törleszkedését, nem csoda, ha egy-egy külföldi útján nemes egyszerűséggel leköpik. Már a fokozottan baráti Csehországban is.

Függetlenül az Alkotmánybíróség későbbi végső döntésétől még egy fontos dolog nyilvánvalóvá vált. A hatalom nem lehet még totális, hiszen még működnek a fékek, ellensúlyok. Na, ezért kell rájuk nagyon vigyázni és megőrizni őket. Ez mindenki érdeke, bármely politikai oldalon is álljon.