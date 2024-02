Ha eladná az autóját, ezzel a módszerrel könnyen kiderítheti, hogy mennyit ér

A használt autó eladása általában nem egyszerű folyamat, ha csak az átírást vagy az eladási ár meghatározását vesszük példaként.

Fotó: TASR - illusztráció

A Startitup hívta fel rá a figyelmet, hogy a használt autó eladási árának meghatározásakor segítségünkre lehet a jármű eredeti ára.

A podnikam.sk portál szerint létezik egy táblázat, amellyel könnyen meghatározhatjuk a célszerű eladási árat. Amellett, hogy az eladónak figyelembe kell vennie az autó műszaki állapotát, különös tekintettel kell lenni az eredeti vételárara.

Az egyik legfontosabb, árat befolyásoló tényező a jármű kora, ugyanis szinte minden autó veszít értékéből az évek múlásával. Annak ellenére, hogy az értékelés mindig egyedi, a táblázat támpontot jelenthet az eladási ár meghatározásában.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a táblázat csak orientációs jellegű, az ár a műszaki paraméterek alapján változik. Ha keveset használta az autóját, nem tett meg sok kilométert, akkor pár év múlva is magasabb lehet az értéke, és ez fordítva is érvényes. Az árat a motor teljesítménye, az üzemanyag típusa és a sebességváltó állapota is befolyásolja.

Az autó kora és az értéke az eredeti vételárhoz képest:

1 év alatti autók – 80 %

2 éves – 70 %

3 éves – 60 %

4 éves – 50 %

5 éves – 45 %

6 éves – 40 %

7 éves – 30 %

8 éves – 25 %

9 éves – 20 %

10 éves – 15 %

10 év felett – 10 %

(startitup)