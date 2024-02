LÉNYEG: Kútba esett Fico cinikus csicskamentése, de agyonlőnének, ha számonkérsz egy futóbolondot

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Mesterséges intelligencia által generált fotó (Gencraft)

A csütörtök szinte kizárólag arról szólt, hogy a közéleti szereplők hogyan képesek megemészteni az Alkotmánybíróság szerdai döntését. Amellyel meg lett fékezve Robert Fico keresztapa meglehetősen átlátszó és legalább ennyire cinikus csicskamentő akciója. Mármint, hogy a taláros testület felfüggesztette a Fico-féle büntetőtörvénykönyvi módosítások hatályba lépésének egy részét. A felfüggesztés vonatkozik a Büntető Törvénykönyvben elfogadott összes módosításra, a jogi személyek büntetőjogi felelősségéről szóló törvényre, és a büntetőeljárás egyes paragrafusaira. Így aztán rendesen kútba esett a bűnelkövetők érdekében ügyködő kormánypártok által célirányosan felpuhított törvénycsomag március 15-től esedékes hatályossága. A bűncselekményekre készülő fehér- és koszosgalléros maffiózók alantas terveivel együtt.

Ficóék megfékezése

Akik szóban forgó döntés üzenetének nem örülnek, vagy tök sötétek, mint a borús éjszaka, vagy kritikátlanságra idomított született szolgák. Az ilyeneknek aztán falrahányt borsó a demokrácia és a jogállam számára jó hírnek hirdetni az alkotmánybírósági döntést. Ahogy a fékek és ellensúlyok rendszerének emlegetése is kár beléjük, hiszen annyit sem érthetenek belőle, mint tyúk az ábécéből. Pedig ahogy bárkiből, belőlük is lehetnek bármikor bűncselekmények áldozatai. Ficóék megfékezésevel tehát minden egyes állampolgárnak szolgálatot tettek az alkotmánybírók. Nem utolsósorban az alkotmányos kontrollt kezdeményező államfő, Zuzana Čaputová, mert per pillanat elsősorban neki köszönhető, hogy egyelőre nem változnak negatívan az állampolgárok kártérítéshez és az igazságszolgáltatáshoz fűződő jogai. Hogy az esetleges funcionális analfabéták is megértsék: Nem sikerült elérnie a Fico-maffiának, hogy komoly következmények nélkül csalhassanak, lophassanak, rabolhassanak és erőszakoskodhassanak a közemberek rovására az efféle alávaló tettekben utazó bűnözők.

Egyik szavával agyonvágva a másikat

Ehhez képest a bűncselekmények bűnös eljelentéktelenítésének éceszgébere, értsd, sunyi ötletgyárosa, Robert Fico jó pofát vágva saját időközi vereségéhez arról dalolt a csürhéjének, hogy minő menő az Alkotmánybíróság verdiktje... Mivelhogy az nem akadályozta meg a Speciális Ügyészség felszámolását. Amelytől, mármint a Speciális Ügyészségtől úgy rettegett a bárdolatlan vagdalkozásra mindenkor kapható miniszterelnök „úr“, mint ördög a szenteltvíztől. Talán érdemes lenne belegondolni, vajon miért...!

Nem tartott soká a megjátszott vidámság, hiszen Fico ezek után egyik szavával agyonvágva a másikat, számon is kérte az alkotmánybírókon, hogy egy olyan jogszabály hatályosságát függesztették fel, amely még meg sem jelent a Törvénytárban. Nocsak, mintha Robert Fico eme kijelentése közvetlen beismerése lenne, hogy a tárgyalt jogszabály eddig csak azért nem került be a Törvénytárba, mert azt hitték, nem mernek majd róla döntetni, az alkotmánybírók. Hát bizony mertek! Mégpedig nyilván azért, hogy ne lehessen megváltotatni negatívan az állampolgárok kártérítéshez és az igazságszolgáltatáshoz fűződő jogait. És ne szabadulhassanak röhögve a börtönből holmi köztörvényes gazemberek.

Mit tart halálos bűnnek a kreténhorda?

Úgyis van belőlük szabadlábon több mint elég. Sőt, akár a parlamentben is ronthatják a levegőt. Itt van például az SNS-es Rudolf Huliak, aki arról színészkedett egy netes kormánypárti fospumpának nyilatkozva, hogy "szemrebbenés nélkül agyon kellett volna lőni" azt Matúš Bystrianskýt, aki megpróbált kérdéseket feltenni az Abu-Dzabiban fogalmatlanul kotkodácsoló Martina Šimkovičová „kulturális miniszternek”. Nem semmi! Ez a kreténhorda halálos bűnnek tartja, ha valaki számon mer kérni egy futóbolodot... Ez van, de ha van egy csepp eszed, ezt nem kell szeretned!

Barak László