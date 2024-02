Pellegrini tiszteletben tartja az Alkotmánybíróság döntését, ami meglepte, az a gyors döntéshozatal volt

Peter Pellegrini házelnök (Hlas-SD) elfogadja az Alkotmánybíróság döntését, mellyel felfüggesztette egyes büntetőjogi módosítások hatályba lépését. Ami meglepte, az a gyors döntéshozatal volt, továbbá hogy a nyilvánosság a médiából értesült róla, és csak ezt követően jelentette be hivatalosan az Alkotmánybíróság. Igor Matovič, az ellenzéki Slovensko mozgalom elnöke örül, hogy az Alkotmánybíróság felfüggesztette egyes büntetőjogi módosítások hatályba lépését, de a döntést nem az ellenzék győzelmének tekinti. Erről csütörtöki sajtótájékoztatóján nyilatkozott.

Peter Pellegrini (TASR)

„Rendes demokráciában az a megszokott, hogy elfogadjuk az AB döntését” – mondta Pellegrini. Hozzátette, még nem olvasta a határozatot.

Úgy véli, az AB pontosabban meghatározhatta volna, mely paragrafusoknál lát problémát, nem kellett volna en bloc felfüggesztenie az egész Btk-módosítást. Feltette a kérdést, vajon az idő rövidsége nem ártott-e a jó megoldásoknak is. „A dolog legfontosabb része csak most jön, a szakértők és az alkotmányjogászok megvizsgálják az indoklást” – tette hozzá.

A házelnök azt várta, hogy az AB „standard eljárás keretében” tárgyal a beadványról, és a döntésben taktikázást lát az idő és a dátum miatt, egyben rámutatott a Törvénytárban való megjelentetésre vonatkozó határidőkre.

Pellegrini végezetül hozzátette, a Btk. módosítását már továbbította az igazságügyi tárcának, és a minisztériumnak be kell tartania a megjelentetéssel kapcsolatos határidőket. Arra is emlékeztetett, hogy az AB által nem kifogásolt részek március 15-én életbe lépnek. „Nem tudom, hogy most valaki végrehajt-e bizonyos csereberéket” – jegyezte meg.

Matovič hangsúlyozta, annak ellenére, hogy az alkotmánybírókat a Smer-SD kormányzása idején választották meg, a döntéssel megmutatták, hogy van saját integritásuk, és reményt adtak az országnak, hogy végül alkotmánysértőnek nyilvánítják a Büntető törvénykönyv módosítását. „Az AB megvédte a közérdeket, mindannyiunk jogait, de elsősorban a bűncselekmények áldozatainak jogait” – jelentette ki Matovič.

Veronika Remišová (Slovensko, KÚ, Za ľudí) képviselő kulcsfontosságúnak tartja a döntést, mert a legalávalóbb változtatások hatályba lépését akadályozta meg, amelyeket a kormánykoalíció eltervezett. „Az elévülési idő lerövidítését, a saját embereiknek és veszélyes bűnözőknek adott amnesztiát...” – mondta Remišová.

Grendel Gábor (Slovensko, KÚ, Za ľudí) szerint egyszerre jó és rossz hír a döntés. „A rossz hír, hogy megszűnik a Különleges Ügyészség. Sejtettük hogy így lesz, mert az alkotmányban nincs lefektetve a működtetése, és nem is alkotmánytörvénnyel lett létrehozva” – magyarázta Grendel. A jó hír, hogy él a remény, és a kormánykoalíció nem tud büntetlenséget biztosítani a kiválasztottaknak és befolyásos embereknek.

Az Alkotmánybíróság szerdai (február 28.) zárt ülésén felfüggesztette a büntetőjogi módosítások hatályba lépésének egy részét. A felfüggesztés vonatkozik a Büntető törvénykönyvben elfogadott összes módosításra, a jogi személyek büntetőjogi felelősségéről szóló törvényre, és a büntetőeljárás egyes paragrafusaira.

TASR