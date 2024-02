Čaputová Kanada főkormányzójával, Mary Simonnal tárgyalt

Zuzana Čaputová köztársasági elnök csütörtökön megbeszélést folytatott Mary Simonnal, Kanada főkormányzójával. A két ország közötti együttműködés elmélyítéséről tárgyaltak – tájékoztatott Čaputová a közösségi hálón.

„Például gazdasági és energetikai témákról beszéltünk, ezekről Torontóban kanadai-szlovák üzleti fórumot tartottak, továbbá a védelmi együttműködésről is szó volt, hiszen csapataink együtt szolgálnak Lettországban" - mondta az államfő.

A párbeszéd elmélyítése, a tapasztalatcsere, a jogállamiság védelme és az erőszak felszámolása is szóba került, beleértve ennek az online térben megjelenő formáit is. „Akárcsak Szlovákiában, Kanadában is szembesülnek a nők vagy a kisebbségek a gyűlölet és a kirekesztés megnyilvánulásaival az online térben" - fogalmazott Čaputová.

Az államfő és a főkormányzó egyetértett abban, hogy fontos fellépni a gyűlölet terjedése ellen, hogy a férfiak és a nők is szabadon és aktívan részt vehessenek a közéletben.

