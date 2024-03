Énerősítő élménypedagógiai projektben vett részt a dunaszerdahelyi Neratovicei téri Szakközépiskola

A dunaszerdahelyi Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola partnerként működik együtt a szentendrei Petzelt József Technikummal és Szakképző Iskolával, aki a koordinátor szerepét vállalta a Légy természetes! – énerősítő élménypedagógiai projektben, melyhez további partnerként a németországi CEREDU szervezet csatlakozott.

A kisléptékű ERASMUS + pályázat közelebb szeretné vinni a diákokat és az érdeklődőket a természethez, kihasználva az alkotás örömét, mely nem irányított, hanem spontán tevékenységben valósul meg. A pályázatban a természetművészet, a környezetvédelem és a pedagógia szoros egységet alkot. A két iskola diákjai foglalkozásokon, workshopokon vesznek részt, melynek nagy része a természetben zajlik.

Február 27-én, a szakmai előkészítő találkozón a pályázat megvalósítói megosztották egymással az eddigi tapasztalatokat, ugyanis a projekt 2023 szeptemberében indult és azóta bizony volt miről beszámolni. A találkozónak a csicsói Jolán Panzió és Étterem adott otthont, ahol Vida Aranka, a dunaszerdahelyi iskola igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd Énekes Rita, a szentendrei iskola igazgatója beszélt a két intézmény szoros együttműködéséről az ERASMUS + projektek, a Bethlen Gábor Alap és a Rákóczi Szövetség támogatásából megvalósuló közös szakmai találkozók, kirándulások kapcsán.

A tanácskozáson a dunaszerdahelyi iskola két pedagógusa, Tóth Edina és Bartalos Eszter a diákok szentendrei projekthetéről, valamint az iskolán megvalósított aktivitásokról számoltak be, a résztvevőket a pályázat bemeneti méréseiről is tájékoztatták. Őket követte Nánási Andrea, környezetvédelmi szakpszichológus, aki a szentendrei diákokkal való aktivitásokról beszélt. Majd egyeztetések történtek a közös projekthétről, melyre áprilisban kerül majd sor Dunaszerdahelyen. Érdekesnek bizonyult a vendégelőadó, Bokros Rozália textilművész előadása, melynek keretén belül munkásságáról, a textilfestésről, alapanyagokról, a művészet és a természet kapcsolatáról beszélt, majd több alkotását is megtekinthették a jelenlévők.

Az egyeztetések után a résztvevők terepmunkára indultak, pontosabban Csicsó község határában található természetvédelmi övezetet térképezték fel, amely fontos pontját képezi majd a szlovákiai projekthétnek. A későbbi programok Csicsó község látványosságainak megtekintéséről is szóltak. Szerencséjük volt látni a református majd a katolikus templom külseje mellett a belső részét is, valamint a Kálnoky-kastély kertjét és külső homlokzatát és a faluban található két szoborparkot is. Érdekesség, hogy a községben egy helyi lakó mini állatkertet is fenntart, ide szintén ellátogattak.

A találkozó végén a koordinátor és a partnerek megállapodtak a további aktivitások kivitelezésében, pontosították a dunaszerdahelyi projekthetet és a németországi találkozókat.

