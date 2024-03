Texasban az állam történetének legnagyobb tűzvésze tombol; halálos áldozatok is vannak

A Texasban tomboló bozóttűz a helyi hatóságok közlése szerint már csaknem 4400 négyzetkilométernyi területet égetett fel csütörtök reggelig. Az államban több település lakosságát evakuálták, a Smokehouse Creeknél pusztító tűznek már két halálos áldozata van.

Fotó: TASR/AP

A texasi A&M erdészeti szolgálat tájékoztatása szerint eddig a tűznek csak mintegy 3 százalékát sikerült megfékezni. Az állam 26 északi megyéjét magában foglaló Panhandle régióban szintén több tűz is pusztít, ezek közül a legnagyobb Oklahomára is átterjedt.

A hatóságok nem közölték, hogy mi okozta a természeti katasztrófát, de szakértők szerint az erős szél, a száraz fű és a szokatlanul meleg hőmérséklet állhat a háttérben.

A Smokehouse Creeknél február 26-án kezdődött tűznek már legkevesebb két halálos áldozata is van. A hatóságok közlése szerint mindkét áldozat nő, egyiküket út közben kerítette be a tűz, a másikat felperzselt otthonában találták meg.

Texas történetében legutóbb a 2006-ban, Amarillótól északkeletre pusztított hasonló tűzvész mintegy 3600 négyzetkilométeren, annak 13 halálos áldozata volt.

Joe Biden amerikai elnök, aki csütörtökön az amerikai-mexikói határra látogatott, bejelentette: arra utasította a szövetségi tisztviselőket, hogy minden tőlük telhetőt tegyenek meg a tűzoltók munkájának támogatására és a szükséges felszerelések biztosítására.

Greg Abbott texasi kormányzó, aki korábban az állam 60 megyéjében hirdetett katasztrófahelyzetet, pénteken utazik a tűzvész helyszínére.

Sid Miller, az állam mezőgazdasági biztosa több ezerre becsülte a tűz miatt elhullott szarvasmarhák számát és előrebocsátotta, hogy ez a szám tovább növekedhet.

(MTI)