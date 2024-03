Eltemették Alekszej Navalnijt - feszült volt a hangulat a temetőben, az emberek Puytint okolják az ellenzéki politikus haláláért

A moszkvai Boriszov temetőben, ahol Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezetőt temették el pénteken, a tömeg a Kreml és az ukrajnai katonai invázió elleni jelszavakat skandált.

Fotó: TASR/AP

Feszült hangulat uralkodott a temetőben, ahol a rendőrség is jelen volt. A tömeg hangosan skandált: "Nem a háborúra!", "El a gyilkosok hatalmától!" és "Nem bocsátunk meg!". Az emberek azt is kiabálták, hogy: "Putyin egy gyilkos!", mivel Navalnij hívei közül sokan Vlagyimir Putyin elnököt okolják legjelentősebb kritikusuk haláláért.

Fotó: TASR/AP

A koporsót Navalnij holttestével a Boriszov temetőben eresztették le a sírba Frank Sinatra My way című dalának és a Navalnijnak tetsző Terminátor 2 című film filmzenéjének kíséretében. Amikor a koporsót a Moszkva folyó melletti temetőbe vitték, néhány gyászoló felkiáltott:

"Nem felejtünk el!" és "Bocsáss meg nekünk!"

A temetés előtt temetési szertartást Moszkva Marjino kerületének egyik templomában tartották. Miután véget ért, a templom előtti tömeg a Boriszovszkij temetőbe ment. Felvonulásuk több kilométeren át húzódott, és az orosz vezetés elleni tiltakozássá fajult.

A tömeg politikai jelszavakat skandált, Putyin orosz elnököt Navalnij meggyilkolásával vádolta, és az oroszországi politikai foglyok szabadon bocsátását követelték. Az esetleges rendőri beavatkozásról nem érkezett információ.

Azoknak az embereknek, akiknek sikerült eljutniuk a temetőbe, egy marék földet dobtak a sírba – jelentette a BBC.

A helyi szokások szerint a koporsót Navalnij holttestével, miután elvitték a temetőbe, még egyszer kinyitották, hogy szülei, Ljudmila és Anatolij, valamint jelenlévő rokonai utoljára elbúcsúzhassanak tőle.

Navalnij felesége, Julija és gyermekeik, Dasha és Zachar nem voltak a temetésen, ahogy Navalnij legközelebbi munkatársai sem, akik az ukrajnai háború kezdete óta száműzetésben élnek. Mivel ezek nagy része Oroszországban deklarált ún. külföldi ügynökök vagy az orosz hadseregről szóló állítólagos dezinformáció terjesztése miatt eljárás alá vonják őket, Oroszországban fogva tartanák őket.

Julija Navalnaja egy videót tett közzé közösségi oldalain, amelyben egy vallomással búcsúzott férjétől: köszönetet mondott neki "26 év abszolút boldogságáért. Igen, még az elmúlt három boldogságért is", és hogy mindig támogatta és megnevettette. "még a börtönből is" és, hogy mindig is gondolt rá.

„Nem tudom, hogyan éljek nélküled”

– tette hozzá, de megígérte, hogy megpróbálja büszkévé tenni.

"Nem tudom, meg tudom-e csinálni, de megpróbálom"

– tette hozzá Navalnaja, akinek a férjének tett vallomása a következő szavakkal zárul:

"Örökké szeretlek. Nyugodj békében."

TASR/para