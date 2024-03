II. labdarúgóliga, 18. forduló: a KFC a bajnoki címért, az STK a felzárkózásért küzd tavasszal

Hét pont előnnyel a tabella éllovasaként fordulnak, az élvonalba jutásra pályáznak a komáromiak. Radványi Miklós vezetőedző védencei szombaton a liptószentmiklósiak vendégeként a zsolnai műfüves pályán kezdik a tavaszi idény pontvadászatát.

Karol Scholtz illusztrációs felvétele

A stadionrekonstrukció miatt nem volt a legideálisabb a KFC téli felkészülése, az előkészületi mérkőzéseket is rendre vendégként játszotta a mezőny éllovasa. A bajnokság folytatásában házigazdaként továbbra is Vágsellyén fogadja ellenfeleit a komáromiak alakulata, melynek keretében a téli felkészülési időszakban új arcok is felbukkantak. Köztük van az U21-es válogatott, Dávid Ošvonka (Podbrezová), Eszékről szerződtették az univerzális Nikola Janjicot, a két rutinos labdarúgó, Boris Turčák (Kassáról érkezett) és Jakub Sylvestr (legutóbb Izrael) neves ismerősen cseng fociberkekben. A bajnoki címért zajló versenyfutásban minden bizonnyal a Prešov és az FC Petržalka lesz a Radványi-legénység legnagyobb vetélytársa.

A bennmaradásért, a középmezőnybe való felzárkózásért harcoló somorjaiak új vezetőedzővel, az észt Vladimir Vassiljevvel vág neki a tavaszi idénynek. Asszisztensként a csallóközi kék-fehérek U19-es együttesénél tevékenykedő Martin Stopka segíti a munkáját. A somorjaiak továbbra is profitálhatnak a DAC-cal való együttműködésből. Visszatért a csapathoz a gólerős Csóka Bálint (immár ETO FC Győr), Krivokapic és Záhradník a sárga-kékektől érkezett. Három légióssal (Rovis, Vieira Cardoso, Bajrektarevic) gyarapodott a megfiatalított játékoskeret. A Pomléban vasárnap délelőtt zajló idénynyitón a klubvezetés és a szurkolók választ kapnak arra a kérdésre is: vajon az érkezőknek, s az új összetételű szakmai stábnak köszönhetően tavasszal magasabb szintre kerül-e az STK a honi második vonalban.

A 18. forduló műsora:

Március 1. (péntek)

17.00: FK Pohronie–FK Humenné (jv.: Batiz ).

19.00: Spartak Myjava–FC Petržalka (Libiak).

Március 2. (szombat)

14.00: Tatran Prešov–OFK Malženice (Kolofík), Tatran Liptovský Mikuláš–KFC Komárom (Benedik), MŠK Považská Bystrica–MŠK Púchov (D. Mano).

Március 3. (vasárnap):

10.30: FC STK 1914 Somorja–Slavoj Trebišov (Chromý), MŠK Žilina B–FK Spišská Nová Ves (Marsal).

14.00: Slovan Bratislava B–MFK Dolný Kubín (Čiernik).

Innét folytatják:

1. Komárom 17 14 2 1 35:13 44 2. Prešov 17 11 4 2 27:9 37 3. Petržalka 17 10 4 3 34:17 34 4. P. Bystrica 17 8 7 2 32:17 31 5. Žilina B 17 9 1 7 33:27 28 6. Púchov 17 9 1 7 33:28 28 7. Myjava 17 8 2 7 25:28 26 8. Humenné 17 7 4 6 28:24 25 9. Pohronie 17 6 4 7 28:30 22 10. Trebišov 17 6 3 8 18:25 21 11. L. Mikuláš 17 6 2 9 24:27 20 12. Somorja 17 5 4 8 30:42 19 13. Slovan B 17 5 4 8 20:31 19 14. Malženice 17 4 4 9 20:26 16 15. D. Kubín 17 2 4 11 17:40 10 16. Sp. N. Ves 17 0 2 15 11:31 2

(ái)