LÉNYEG: Fico öröme bőven lehet még korai, ahogy Pellegrini sem bonthat pezsgőt a legfrissebb felmérést látva

Csütörtökön szemtanúi lehettünk annak, ahogy Robert Fico egy sajtótájékoztatón mosolyt erőltetve az ábrázatára nagy elégedettséggel fogadta az Alkotmánybíróság döntését, mert az nem állítja le a Speciális Ügyészi Hivatal megszüntetését. Ha még nem született mém a kormányfő fancsali arcáról, bizonyára majd sor kerül rá. Kezével hadonászva, állandóan hátrafordulva próbált erőt meríteni a mögötte darvadozó két hlasos kollégájától, hogy ők is hevesen bólogassanak, a taláros testület szerdai döntése a kabinet eszméletlenül nagy sikere. Annak ellenére, hogy a kassai testület felfüggesztette a hatályát Ficóék botrányos büntetőjogi " reformcsomagja" legdurvább részeinek, még mielőtt azok életbe lépnének a hónap közepén. De ahogy a politikusok szokták csinálni, úgy tett a miniszterelnök is: kiválasztotta a határozat szinte egyetlen részletét, és azt adta el káprázatos diadalként, hogy a bírák egyelőre hagyják veszni a korrupciós ügyeket feltáró ügyészséget, amit a kormányfő a gonoszság és a gyűlölet melegágyának, illetve az emberi jogok ellen használt mechanizmusnak tart.

Korai öröm

Azonban korai még a miniszterelnök öröme, mert bár az ügyészségekről szóló törvény módosítását az Alkotmánybíróság tényleg nem helyezte hatályon kívül, így március 20-án a Speciális Ügyészség minden valószínűség szerint megszűnik, ám annak földbe döngölését utólag is alkotmányellenesnek minősíthetik. Az alaptörvény felett őrködő bírák jelezték, hogy a köztársasági elnök és az ellenzéki képviselők beadványát még csak most kezdik teljes terjedelmében vizsgálgatni, a történetnek még koránt sincs vége. Most csak villámgyorsan azt üzenték Kassáról, hogy a később jóvátehetetlen deformációt okozható rendelkezéseknek feküdnek keresztbe, erről szól a sebtében bejelentett felfüggesztési határozat.

Felmérések kutatások hátán

Tehát tovább rágódhatunk a "maffiacsomag" sorsáról, ami meg nem biztos, hogy jót tesz a két legerősebb kormánypárt államfőjelöltjének. Három hét múlva ugyanis ismét az urnákhoz ballaghatunk, ezért meg egymás után érkeznek a közvélemény-kutatások a küzdelembe bejelentkező politikusok népszerűségéről. Peter Pellegrini házelnök eddig elég egyértelműen vezette az ilyen felméréseket, de egyre nyilvánvalóbb, hogy a támogatottságát megtépázta a vérlázítóra sikeredett büntetőjogi módosítás. Ami miatt hosszú heteken keresztül országszerte tüntettek az emberek. Mostanra már ott tartunk, hogy olyan eredmények is napvilágot látnak, amik azt sugallják, a választások első fordulójában Ivan Korčok akár a szavazatok 36 százalékát is megkaphatná, amivel megelőzné parlament hlasos elnökét, akire 32,7 százaléknyian voksolnának. Ez azonban még azért sem perdöntő, hiszen ez az első szondázás, amelyik a volt külügyminisztert hozza ki elsőnek a márciusi fordulóban, ráadásul az áprilisi második körben már a házelnök vinné el a pálmát 51,7 százalékkal. A Median ügynökség pénteken ismertetett kutatása azt is alátámasztja, hogy aránylag komoly táborral rendelkezik a konspirációs elméleteiről bohókás stílusban hadováló Štefan Harabin, akinek a háborodott előadásmódja 11 százaléknyi hívet képes elvarázsolni. Ennyi szavazó azonban döntő jelentőségű lehet a választások második fordulójában, amivel összefüggésben szintén született egy felmérés. Az AKO vizsgálata alapján úgy tűnik, a mečiarista exminiszter rajongótáborának 64 százaléka a későbbiekben Pellegrinit választaná, a kérdés az, a koalíció leginkább "Európa-kompatibilis" arca ennek a "gyülekezetnek" mekkora hányadát tudja rábírni arra, hogy Harabin kidőlését követően tényleg kiálljon a Hlas pártelnöke mellett. Érdekesség, hogy a választásokon szintén induló és szélsőségesen Fico, meg Pellegrini ellenes Igor Matovič követői - akik a Median alapján most majdnem 5 százaléknyian vannak - az AKO felmérése szerint a második körben ennek a tábornak az egyharmada a parlament elnökét hozná helyzetbe. Az is figyelemre méltó, hogy Forró Krisztiánra, a Magyar Szövetség elnökére szavazók - akiknek a közössége most 2,5 százalék körül mozog - 70 százalékban Pellegrinit szeretnék államfőnek. Ebben biztos benne van az is, hogy Korčok sem hordozta eddig tenyerén a szlovákia magyarokat, meg az is, hogy a magyar párton belül ügynökként viselkedő új jövevény mást sem csinál az utóbbi időben, csak az exkülügyért szapulja.

Kalit "megvették" az amerikaiak

Nem pocskondiázza azonban tovább a kormánykoalíció oszlopos tagja, Robert Kaliňák védelmi miniszter az amerikaiakkal pár éve kötött védelmi szerződést, amiről anno a Smer még népszavazást is akart tartani. Ehelyett inkább a smeres miniszter elutazott Amerikába, és szépen, mosolyogva átvett a jenkiktől két F-16-ost. Ezek a masinák annyira csúcsragadozók, hogy tényleg lehet velük menőzni. Szlovákia lesz az első európai ország, amelyiknek a vadászgép legújabb verziója áll a rendelkezésre.

