Új színdarabbal készül a hetényi Szevasz PT, ezúttal a fiatal tehetségeké lesz a főszerep

Új színdarabbal készül a hetényi (Komáromi járás) Szevasz Polgári Társulás. A Révbe érni Mükénébe című előadásban fiatal tehetségeket láthatunk.

Gál Tamás színművész, a Szevasz PT elnöke a Paraméternek elmondta, szeretnék átadni a stafétát a fiatal színészeknek. „A most készülő darabban is fiatal színészek szerepelnek, akik mind a Budapesti Színművészeti Egyetem hallgatói. Gyönyörű dolog, hogy ezek a fiatalok rendkívül neves színházaknál dolgoznak, viszont szeretnénk, ha kicsit belekóstolnának a Pajtaszínház miliőjébe is. Nagyon boldog vagyok, hogy itt vannak és itt dolgoznank“ – fejtette ki.

A premierre március 6-án, szerdán, este hét órakor kerül sor a hetényi Pajtaszínházban. A helyek korlátozott mennyiségben elérhetők, ám annak sem kell csüggednie, aki a premierről lemarad, ugyanis a következő hónapokban többször is bemutatják majd a darabot. Ehhez Gál Tamás hozzátette, a későbbiekben szeretnének turnéra menni az előadással, aminek keretében, terveik szerint, több iskolába ellátogatnanának.

A darabot Ferenczy Nagy Boglárka írta, aki egyben a darab dramaturgja. Rendezője Csáki Benedek, jelmez- és díszletfelelőse Nagy Judit. Szereplők: Gál Réka Ágota (Elektra), Brezovszky Dániel György (Oresztész), Juhász Vince (Püládész).

Az előadás a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

