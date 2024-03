Hiszi a piszi, hogy a veszett orosz medve csapást mér a dél-szlovákiai atomerőművekre!

A szlovák kormányfő, Robert Fico közvetlenül azon siránkozott minap a hátsó udvari bűzös budik szintjére züllesztett sokadik sajtótájékoztatóján, hogy védelem nélkül maradtak a szlovákiai atomerőművek.

A mohi atomerőmű Léva mellett - TASR

A sóderolás közvetve arról szól, mi lesz velünk ha a veszett orosz medve csapást mér a Léva melletti mohi meg a Nagyszombat szomszédságában működő dél-szlovákiai atomerőművekre…

Mivel per pillanat az a helyzet, hogy az olaszok kivonják Tátránk alól azt a légvédelmi rendszert. Amit azért kaptuk dél-európai katonai szövetségesünktől, hogy kiváltsa az amerikai Patriot-rendszert. Azt annak idején még a Szovjetuniótól örökölt S-300-as légvédelmi parittya helyett kaptunk NATO-tagállamként…

Ugye érthető, mire megy ki Fico játéka? Többek között arra, hogy szarja össze magát a potenciális szavazóbázis. És tömegével voksoljon majd privát államfőjelöltjére, aki, mint egy lump házi macska, vele együtt dorombol éjjel-nappal az országos nyugalomról meg a világbékéről.

Az alantas riogatással persze nincs egyedül Robert Fico a béke vártán. Vannak szlovmagy követői is csordástul, akik véres szájjal hirdetik a békét. Amit szerintük is az újkori, kvázi konzervatív divat szerint csakis a progresszió veszélyeztethet! Többek között állítólag azzal, hogy követői nem Putyin hátsó feléhez vonzódnak a szó szoros és átvitt értelmében is, hanem az ukrán államfő képében fenyegetőző és a világot megrontó zsidó Luciferbe szerelmesek…

Az a probléma, hogy az ostobaság vírusával megfertőzött és halálra ijesztgetett zacc ökörködését lehetetlen észérvekkel megmagyarázni, gondolkodásra ösztönözni. A tömegeket agyi katasztrófába hajszoló Fico-féle manipulátorok szándékaival ellentétben. Hiszen ők sokkal tájékozottabbak, mondhatni okosabbak tátott szájú közönségüknél. Ugyanis nyilván tisztában vannak azzal, hogy Szlovákia a NATO tagországaként az észak-atlanti katonai szövetség védelmét élvezi. Következésképpen nem attól függ a sorsa, hogy Vlagyimir Putyin és tábornoki kara miket álmodnak össze a Szovjetunió feltámasztásáról éjszakánként… Így kifejezetten saját orosz érdekből jóval kisebb az esélye, hogy dél-szlovákiai atomerőművekre lövöldözzenek, mint annak, hogy Peter Pellegrini az Amerikai Egyesült Államok elnökjelöltje legyen…

Világos, hogy Robert Fico szóban forgó siránkozása legfeljebb a jelképes kampánygulyás desszertje. Amit, a szlovákiai államfő- és EU-választás előtt adagol boszorkánykonyhájában bolondgomba helyett.