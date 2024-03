A kutyanyírás alapjai: ollók és azok használata

Manapság a kutyák ápolása már jóval több, mint a szőrzet levágása, valamint a rajta található csomók eltávolítása. Napjainkban ez már-már művészet, hiszen türelmet, megértést, megfelelő eszközöket igényel, amihez nagy szükség van egy minőségi kutyanyíró ollóra. Enélkül kellemetlenséget, sérülést okozhatunk, de még az is előfordulhat, hogy rosszul végezzük a munkánkat. Kutyakozmetikusként tudni kell, hogy melyek azok a gyártmányok, amikkel érdemes lehet dolgozni. Az alábbi írásunkban a kutyanyíró ollókról lesz szó részletesebben.

Ritkító kutyanyíró olló

Ez az egyik legnépszerűbb eszköz, hiszen sokan nem feltétlenül szőrzetet vágatni mennek a szakemberhez. A GroomART ritkító kutyanyíró ollói olyan stylistoknak lettek kitalálva, akik szeretik a természetes megjelenést, a lágy átmeneteket, akik nem akarnak túl sokat a kutyának. Ezek a darabok kiválóak arra, hogy megszabadítsuk az állatot a sűrű szőrzettől, könnyedén megritkítsuk, mindezt anélkül, hogy vágási vonalakat hagynánk magunk után.

A ritkító ollók alkalmazása segíthet abban, hogy az átmenetek zökkenőmentesek legyenek, valamint jó választást jelentenek a texturált, lélegző megjelenés eléréséhez. Csökkenthető velük a szőrzet súlya, de úgy, hogy az cseppet sem veszít a természetes formájából. A kutyák ennek hála sokkal frissebbnek érzik magukat, nem füllednek be, jobban bírják a meleget és az esőt is.

Hogyan használhatjuk az egyenes és a hajlított ollókat?

Az egyenes kutyanyíró ollók alapvető eszköznek számítanak, hiszen ezzel a legegyszerűbb dolgozni, ezzel kell megkezdeni a feladat elvégzését. Tökéletesen alkalmasak egyenletes és tiszta vágások elvégzésére, ez pedig elengedhetetlen a szőrzet egyenletes hosszúságának fenntartásához. Az egyenes típusok azért lehetnek jók, mert a hátat és az oldalakat is gyorsan tudjuk vele ápolni, pontos munkára alkalmasak.

A hajlított ollók viszont egyedi tervezéssel készültek, pontosan azért, hogy olyan területeket is elérhessünk velük, amelyek kihívást jelentenek. Lehetővé teszi a kozmetikus számára, hogy a füleket, a mancsokat, a láb alatti területeket is precízen levághassa, ezáltal egy harmonikus és esztétikailag is vonzó végeredményt hozzon létre.

Mi a helyzet a chunker ollókkal?

Végül, de nem utolsósorban vannak chunker ollók, amikből létezik hajlított kivitel is. Ezek a kutyanyírás modern eszközei, amelyek nemrég kerültek a köztudatba. Ezekkel főleg a nagyobb szőrdarabokat lehet eltávolítani, de akár még plusz textúra adása is lehetséges velük. Ezek az ollók főleg vastag és bozontos szőrzet kezelésére ideálisak, lehetővé téve a kutyakozmetikus számára, hogy hatékonyan formázhassa az állat bundáját.

A hajlított chunkerek pedig a chunker és a hajlított ollók előnyeit kombinálják egymással, ezáltal alkalmasak lehetnek ívelt és bonyolult formák nyírásához. Ezekkel bárki könnyedén dolgozhat, nem beszélve arról, hogy természetes hatású vágásokat hozhatunk létre velük olyan helyeken, mint a has alatti rész vagy a lábak.

(PR-cikk)