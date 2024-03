Elsöprő sikert arattak a Vidékfejlesztési Szakközépiskola pincér- és szakácstanulói (FOTÓK)

Elsöprő sikert arattak a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola vendéglátóipari tanulmányi szakon tanuló diákjai a Kukkonia Hospitality Talent Cup gasztronómiai versenyen. A megmérettetésen az iskola legjobb pincér- és szakácstanulói vettek részt, bizonyítva rátermettségüket, szakmájuk iránti elkötelezettségüket.

Az iskola felvételei - további képekért kattints!

Az ifjú konyhaművészek a kiírásnak megfelelően egy csallóközi alapanyagokból készített kétfogásos menüvel kápráztatták el a szakmai zsűrit. A háromtagú csapatok kulináris kompozícióinak fő alapanyaga helyi mangalicakaraj, ill. tanyasi csirke volt, melyekből olyan ételköltemények születtek, mint a tanyasi csirkerolád mentás zöldborsókrémmel juhtúrós polentávaljus-vel, ill. a szuvidált mangalicakaraj burgonyaduóval, bébispenótveloutéval és marinált retekkel. A számos gasztronómiai kihívást és sikert maga mögött tudó, ötödéves szakácsok szakmai csoportjának (DerzsiBence, Banyák Adrián, Varga Balázs) nem akadt ellenfele. A neves szakemberekből álló zsűri figyelembe véve az elkészített fogások ízvilágát, tálalási módját, kiemelve az „alkotófolyamat“ során tapasztalt csapatösszhangot, munkájukat a legjobbnak értékelte. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhattak fel a másodikos szakácslányok, akik cékla- és tökpürével bolondított göngyölt csirkemellroládot készítettek babsalátával, ill. a mangalicakarajt pankomorzsában, paprikás krumplival, ecetes salottahagymával és retekkel tálalták.

A pincértanulók számára meghirdetett verseny győztese az iskola ifjútehetsége, Szalacsi Rebeka lett, aki a meghirdetett öt terítési téma közül a Kukkonia Farm megnyitójára való készülődést választotta. Az ünnepi alkalomra kreált asztaldíszítése megfelelt minden szakmai elvárásnak, esztétikailag illett a rendezvény típusához, kiváló volt továbbá a dekorációk és kiegészítők színharmóniája, menülapjának formai és tartalmi kivitelezése, valamint az evőeszköz- és pohárválasztása is. A zsűri nagyra értékelte azt is, hogy a munkafolyamat közben a higiéniai szabályokat maradéktalanul betartotta, és nem utolsó sorban azt, hogy a dekantálás során is megfelelt minden kritériumnak.

A szakoktatók és természetesen a leendő gasztronómiai szakemberek legnagyobb örömére a számos díjnak és sikernek köszönhetően, az iskolák közötti versenyben is a Vidékfejlesztési Szakközépiskola diákjai bizonyultak a Kukkonia tehetségkutatón a legjobbnak.

Nagyon izgalmas, tanulságos próbatétel és szakmai tapasztalatszerzés volt ez minden versenyző számára. Lehetőségük nyílt egy gasztronómiai kihívás több aspektusból való megközelítését megfigyelni, módjukban állt belemerülni a rendezvényszervezés apró részleteibe, és nem mellékesen alkalom kínálkozott számukra elismert szakemberek értékes tanácsait, észrevételeit is meghallgatni.



-kl-