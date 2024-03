Bombasztikus ukrán siker: ismét likvidáltak egy orosz hadihajót a Fekete-tengeren (VIDEÓ)

A Szergej Kotov nevezetű vízi jármű elvesztését Oroszország hivatalosan még nem kommentálta, ellentétben az Ukrán Hírszerzési Főigazgatósággal.

Ukrainian GUR confirms the destruction of Russian Project 22160 "Serhiy Kotov" large patrol ship by units of GROUP 13 with the help of MAGURA V5 naval drones.



The cost of the sunken ship is ~$65 million, they add. pic.twitter.com/wUh6ARUvvF