Megérkezett a négy űrhajós a Nemzetközi Űrállomásra (FOTÓ)

A három amerikai asztronautából és egy orosz kozmonautából álló csapatot az ISS jelenlegi legénysége fogadta az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) által megosztott felvételek szerint.

Az új - Crew 8 - legénység 16 órás utazás után érkezett meg a Föld felett mintegy 420 kilométeres magasságban keringő Nemzetközi Űrállomásra.

A NASA űrhajósai, Michael Barratt, Matthew Dominick és Jeanette Epps, valamint Alekszandr Grebjonkin orosz űrhajós hat hónapot tölt az ISS-en, ahol különböző kutatásokat és orvosi kísérleteket is elvégeznek majd.

The hatches are open and the @SpaceX #Crew8 foursome has entered the station joining the Exp 70 crew and beginning a six-month space research mission. https://t.co/Nkm4k20sSf