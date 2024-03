Lincselésnek tett ki egy férfit az SNS képviselője azzal, hogy nyilvánosságra hozta a telefonszámát

Peter Kotlár (SNS), a járványkezelés kivizsgálására kinevezett kormánybiztos, parlamenti képviselő a múlt héten tartott sajtótájékoztatóján arra panaszkodott, hogy felhívta őt egy elégedetlen személy, aki vulgárisan beszélt vele. A politikus ezt követően meggondolatlanul cselekedett.

Peter Kotlár (Fotó: TASR)

Kotlár ugyanis, hogy bizonyítsa állítását, lejátszott egy részletet a beszélgetésből, majd nyilvánosságra hozta az illető telefonszámát, mondván, hogy hívják őt fel az újságírók és kérdezzék meg tőle, miért cselekedett így. Az újságírók helyett viszont Kotlár több tucatnyi szimpatizánsa, illetve oltásellenzők kezdték őt el hívogatni, és amellett, hogy vulgárisan beszéltek vele, még meg is fenyegették.

Az Aktualitynek is sikerült kapcsolatba lépnie a férfivel, aki elmondta, hogy az interneten talált rá Kotlár telefonszámára. Elmondása szerint nyilvánosan elérhető, mivel az SNS-es politikus korábban ortopédusként dolgozott Turócszentmártonban. Beismerte, hogy a kormánybiztosnak nem a saját neve alatt mutatkozott be, és többször is sértegette őt.

Mint mondja, az elmúlt napokban volt három éve, hogy az édesanyja belehalt a Covid szövődményeibe. Ezért úgy érzi, mélyen érinti őt a tervezett amnesztia azokra nézve, akik nem voltak hajlandók betartani az intézkedéseket és terjesztették a betegséget, ami minden igyekezetük ellenére az édesanyjához is eljutott. Ezért felindultságában jól megmondta a magáét a kormánybiztosnak.

Elmondása szerint Kotlár viszonylag illedelmes volt vele szemben, viszont a beszélgetést rögzítette, majd a telefonszámával együtt nyilvánosságra hozta. Kotlár a sajtótájékoztató hivatkozását a közösségi hálón is megosztotta, a YouTube-on pedig megközelítőleg 80 ezren látták.

Azóta az illetőt ismeretlen, illetve titkosított számokról hívogatták az emberek – valaki csak sértegette, mások megfenyegették. Végül megelégelte a hívásokat és üzeneteket, ezért kénytelen volt telefonszámot cserélni.

Lucia Semančínová jogi szakértő az Aktualitynek elmondta, hogy a telefonszám személyes adatnak számít, amit nem lehet csak úgy megosztani, így Kotlár tettével törvényszegést követhetett el. Hozzátette, hogy a képviselőknek, illetve a kormánybiztosoknak titoktartást kell alkalmazniuk minden személyes adattal kapcsolatban, amivel tevékenységük során találkoznak. A szakértő szerint viszont Kotlárt minden bizonnyal nem büntetik meg, hanem inkább azt a szervezetet fenyegetheti bírság, amelynek a nevében cselekedett.



(Aktuality)