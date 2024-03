Szomorú hír érkezett a Családi Könyvklubtól!

A Családi Könyvklub munkatársai nevében szeretném bejelenteni a könyvbarátoknak, olvasóknak, hogy a megváltozott társadalmi, illetve piaci körülmények miatt - sajnos - már nem adjuk ki a népszerű könyvajánló katalógusainkat.

VESZTESÉG...

Jól tudjuk - a katalógusok megszűnése valószínűleg sok olvasót érint majd, hiszen a Családi Könyvklub zászlóshajója a könyvajánló katalógusunk hagyományosan fontos szerepet játszott az olvasók körében az olvasás ösztönzésében és a könyvek terjesztésében.

Biztosra veszem, ez valóban szomorú hír lehet a Családi Könyvklub rajongói számára, hiszen hosszú múlt kötötte össze a könyvbarátokat és a Könyvklubot, s joggal érezhetik az olvasók, hogy jelentős veszteség érte őket...

HA EGY AJTÓ BECSUKÓDIK...

Mindenki ismeri a közmondást, miszerint - "Ha egy ajtó becsukódik, több száz nyílik ki helyette".Ugyanakkor jó tudatosítani, hogy a modern kor diktálta követelmények más lehetőségeket és platformokat is javasolnak az olvasók számára, hogy továbbra is könnyen hozzáférjenek kedvenc olvasmányaikhoz és az új könyvekhez.



ÚJ IRÁNY, ÚJ CÉL

A Családi Könyvklub egy új, modern, kihívásokkal teli IRÁNYT határozott meg!

A továbbiakban egy modern, minden szempontból kényelmes, vásárló és könyvbarát, klasszikus könyv-webáruházra koncentrálunk, ami indokolt lépés lehet a digitális korban!

Ismerje meg az ÚJ webáruházat - ITT.



TOTÁLIS MEGÚJULÁS

Már most óriási erőfeszítéseket teszünk, hogy a felvidéki olvasók, könyvbarátok maximális élménnyel töltődjenek fel a Családi Könyvklub megújult - webáruházában - hiszen már most egy nagyszabású modernizációt hajtottunk végre!

Csaknem 60 ezer könyv ajánlja magát az áruházban, zsánerekre osztva, külön kiemelt szektorok javasolják a vendégeinknek a legújabb bestsellereket, s immár szinte minden szinten bővítettük a szolgáltatásainkat!

Már nemcsak a hagyományos postai módon, vagy választhatóan a könyvesboltjainkba irányitva lehet könyveket átvenni, hanem immár az ország ezernyi "csomag- box" pontjába is lehet irányítani a megrendelt könyvcsomagokat.



MODERNIZÁLT JÖVŐ

Az új webáruházunk az első felhasználói visszajelzések alapján - széles választékot kínál, könnyen böngészhető, és lehetőséget ad az olvasóknak arra, hogy könnyen megtalálják és megvásárolják a kívánt könyveket a kényelmükből otthonról.

Folyamatosan új és újabb felhasználói érdekességek, platformok várhatóak, szinte az egész évben új lehetőségekkel bővítjük ki az új, modern Családi Könyvklub szolgáltatását!





CSALÁDI KÖNYVKLUB - AZ ÚJ MÁRKA

Tesszük ezt azért, hogy a kitűzött célunkat garantáltan megvalósítsuk:

Felvidék legmodernebb, legkényelmesebb, legkedveltebb könyvkereskedelmi márkájává szeretnénk válni - ahol a különféle online platformok akár olyan lehetőségeket is biztosítsanak majd az olvasók számára, hogy értékeljék és véleményezzék a könyveket, valamint mini-könyvklubokat vagy privát-olvasóközösségeket hozzanak létre az interneten keresztül.



A PUDING PRÓBÁJA...

Bár a hagyományos katalógusunk megszűnése bizonyos értelemben szomorú lehet, az új lehetőségek és az online térben való jelenlét újabb, határtalan lehetőségeket teremthet a Családi Könyvklubnak arra, hogy szélesebb körben elérje az olvasókat és még inkább hozzájáruljon az olvasás népszerűsítéséhez!

Ezért kérem Önt is kedves Könyvbarát - tartson a megújult Családi Könyvklubbal!

Próbálja ki szolgáltatásunkat - élvezze a számtalan előnyt, bónuszt, ajándékot!

Csatlakozzon Ön is - Felvidék - legnagyobb könyvbarát-olvasói közösségéhez!

Csapjon bele a kalandba - ismerje meg >>> ÚJ Könyvklub WEBÁRUHÁZ



Jó olvasói élményeket kíván Önnek

Győry Attila

az ÚJ Családi Könyvklub vezetője