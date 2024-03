Nem ritka, hogy a nők több száz euróval kevesebbet keresnek, mint a férfiak

Egy nő átlagkeresete Szlovákiában 18,8%, azaz 311 euróval alacsonyabb, mint egy férfié – derült ki a Statisztikai Hivatal 2022-es évre vonatkozó adataiból.

Fotó: TASR - illusztráció

Ennek egyik oka a rövidebb munkaidő és az ezzel összefüggő alacsonyabb fizetés, amely elsősorban a nőket érinti. Erről Eva Sadovská, a Wood & Company elemzője tájékoztatott a nemzetközi nőnap alkalmából.

A férfiak és nők fizetése között a legjelentősebb, 23-24 százalékos különbség a 35-44 éves korosztályban figyelhető meg. „A nők bizonyos életkorban gyermekvállalás miatt hagyják el a munkaerőpiacot, több évre. A fizetési különbségek elmélyülése közvetlenül a munkahelyre való visszatérés után kezdődik, és ezek a jelentős különbségek még évekig megmaradnak” – magyarázta Sadovská.

A szakértő hozzátette, hogy a nők gyakran alacsonyabb bérezésű iparágakban vagy szakmákban is dolgoznak. A vezető pozíciókat is több férfi tölti be, mint nő. Egyes munkakörök esetében pedig szerinte részben indokolt a bérkülönbség, például a nehezebb fizikai munkák.

"Sok álláshely esetében azonban nincs ilyen indok, a nők mégis több, mint tíz százalékkal keresnek kevesebbet, mint a férfiak” – mondta.

Az elemzés kimutatta, hogy a legjelentősebb bér különbségek a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások szektorában mutatkoznak. Ebben az ágazatban egy nő keresete átlagosan 34,3%-kal alacsonyabb, mint egy férfié. Az információs és kommunikációs területen ez az arány 29,7 százalék. A legkisebb mértékű különbség az adminisztratív szolgáltatások szektorában mutatkozott (1 százalék).



