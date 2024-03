Kártérítést kaphatnak a jövőben a nők és bárki, aki kevesebbet keres ugyanabban a pozícióban lévő munkatársainál!

Branislav Ondruš munkaügyi államtitkár sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a nőnaphoz most már hagyományosan a női egyenjogúságért folytatott küzdelem is hozzátartozik. Az államtitkár bemutatott néhány újdonságot, amit egy európai uniós irányelv átemelése hoz a hazai törvénykezésbe.

Branislav Ondruš (Fotó: TASR)

Az Aktuality beszámolója szerint Szlovákiában a nők és férfiak keresete között ugyanabban a pozícióban 18%-os a különbség. Ez azt jelenti, hogy egy nő ugyanannyi munkaórát ledolgozva, ugyanabban a pozícióban kb. ötödével-hatodával kevesebbet keres egy férfinél. Ondruš szerint szükséges olyan szabályokat bevezetni, amelyek ezeket a különbségeket csökkentik.

A bérkülönbségek csökkentése szerinte jó hatással lesz az ország GDP-jére és olyan családok életszínvonalára is, ahol egyedül az édesanya a családfenntartó. A munkaügyi minisztérium nevében mutatta be az EUrópai Parlament által elfogadott irányelvet, amely a nemek közti bérkülönbéget hivatott csökkenteni.

Ondruš szerint az ehhez kapcsolódó törvénykezés transzparens előírásokat vezet be a bérezést illetően. Az alkalmazottak ennek eredményeként információhoz juthatnának arról, hogy mennyit kersnek kollégáik ugyanabban a pozícióban.

"Törvénybe iktatjuk az igazságtalan bérkülönbség kiegyenlítésének kötelezettségét. A munkáltató ebből kifolyólag visszamenőleg kénytelen lesz kiegyenlíteni a különbséget" - jegyezte meg. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben egy munkavállaló felmond, a bérkülönbséget visszamenőleg is igényelheti.

Ondruš közölte, hogy némelyik definíciót még pontosítják az Európai Bizottsággal, nehogy rosszul ültessék át azokat a hazai törvénykezésbe, mert az büntetést vonhat maga után.

Felállítanak egy munkacsoportot is, mely az új irányelv gyakorlatba való átültetésén fog dolgozni. Ennek a csapatnak Martina Novotná is tagja lesz az Equal pay day nevű kezdeményezéstől. Novotná a sajtótájékoztatón elmagyarázta, hogy az állam és a cégek között lesznek ők egyfajta kapocs. Hozzátette, az irányelv átültetése nem kaphat politikai felhangot, a munkacsoportban külföldi szakembereket és a szociális partnerek szakembereit is foglalkoztatják majd.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az új irányelvet pontosan mikor ültethetik át a szlovákiai gyakorlatba. Az ugyanis igényli minimálisan a Munka Törvénykönyvének, a munkafelügyeleti, illetve a kollektív egyeztetésről szóló törvénynek a módosítását. A munkaügyi minisztérium tervei szerint viszont idén mindezt végrehajtják.

(Aktuality)