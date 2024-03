Premier League - Klopp szerint nem biztos, hogy döntő lesz Haaland kikapcsolása

Jürgen Klopp, a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool szezon végén távozó vezetőedzője szerint nem biztos, hogy döntő lesz, ki tudják-e kapcsolni a játékból Erling Haalandot a Manchester City ellen az angol labdarúgó Premier League bajnoki címét befolyásoló vasárnapi rangadón.

Erling Haaland (Fotó: TASR/AP)

Ez a feladat főleg Virgil van Dijkre hárulna, ám a szakember szerint a rivális sztárját - aki már 29-szer volt eredményes a szezonban és a legutóbbi három mérkőzésén hétszer talált be - nem lehet klasszikus emberfogással semlegesíteni, csapatszinten, összehangoltan kell vele szemben védekezni.

"A futball már nem így működik. Ha Haaland nem szerez gólt, az nekünk jó, de az ellenfélnek más lehetősége is van a gólszerzésre. Ha Virgil van Dijk képes lenne kikapcsolni Haalandot, akkor Phil Foden vagy Kevin de Bruyne rúgja le a sarokba a labdát, bent pedig Rodri vagy Bernardo Silva érkezik. Haaland mozgását elemezve hihetetlenül okosan helyezkedik, és mindig képes megtalálni a legjobb megoldást"

- fogalmazott Klopp a vasárnapi rangadót felvezetve.

A Liverpool terve szerint Van Dijk mellett Ibrahima Konate tudna komolyan besegíteni Haalanddal szemben, ám a francia védő megsérült a Sparta Praha elleni csütörtöki Európa-liga nyolcaddöntő első mérkőzésén, amelyet 5-1-re nyert meg az angol gárda. Azon a meccsen Szoboszlai az 51. percben állt be, és a 94. percben ő állította be a végeredményt. Konate játékára kevés esély van, ugyanakkor Klopp Jarrell Quansah-t is bevetheti.

A vasárnap 16.45-kor kezdődő csúcsrangadó előtt 27 forduló után a házigazda Liverpoolnak 63, a címvédő Manchester Citynek pedig 62 pontja van.

A felfokozott várakozást az is magyarázza, hogy mindkét csapat fantasztikus formában futballozik: a Liverpool december 14. óta lejátszott 19 tétmérkőzéséből csupán egyet veszített el és sorozatban hét győzelemnél jár, míg a Bajnokok Ligájában is címvédő ellenfele december 6. óta húsz találkozón nem kapott ki.

A két csapat tündöklését mutatja, hogy a Ligakupát már elhódító Liverpoolnak reális esélye van arra, hogy mind a négy versenysorozatban diadalmaskodjon, így felejthetetlen szezonnal búcsúzzon Klopp, míg a Manchester City azért hajt, hogy a futballtörténelemben elsőként megismételje előző évi triplázását.

Szoboszlai Dominik számára azért is különleges lesz a rangadó, mert találkozik Erling Haalanddal, egyik legjobb barátjával, akivel még Salzburgban futballozott együtt.

A felek előző három meccséből kettőt a City nyert, egy döntetlennel végződött, de mindannyiszor az Etihad Stadion volt a helyszín. A pontosztozkodás éppen a két csapat őszi bajnoki találkozóján történt, melyen Szoboszlai 73 percet játszott. Az előző liverpooli összecsapás 2022 októberében hazai sikerrel végződött, a manchesteriek 2021 februárjában nyertek legutóbb az Anfield Roadon.

Amennyiben döntetlennel zárulna a csúcsrangadó, úgy a kétpontos hátrányban lévő Arsenal lehet a nevető harmadik, mivel ebben az esetben élre ugorhatna a Brentford legyőzésével.

(MTI)