DS ONLINESTAVBA VIII. liga, 16. forduló: Kilenc gól Nagyszarván, két büntető is kellett a hodosiak sikeréhez

Kétszer is vezettek a felsőpatonyiak Hodosban, de a hazaiak végül fordítottak és otthon tartották a három pontot. Az éllovas nagyszarvaiak favoritként fogadták a felbáriakat, de a győzelmük a vártnál nezebben született: hiába vezettek a vendégek 0:1-re, 2:3-ra és 3:4-re is, a hazaiak végül 5:4-re diadalmaskodtak. A trónkövetelő medveiek zsákmányszerzés reményében érkeztek Izsapra, céljukat pedig teljesítették is.