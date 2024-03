Kapott egy jó helyet a Smer EP-listáján a konspiratív youtuber nő, aki műsorában még a megerőszakoltakon is nevetgélt

Az Aktuality.sk összefoglalta, ki is valójában Judita Laššáková, aki a Smer-SD európai parlamenti választási listájának negyedik helyéről indul. A tavalyi parlamenti választások előtt az egyik legfőbb szlovák dezinformátor youtuber, Daniel Bombiccal közös műsorában vendégül látták Robert Kaliňákot, Robert Ficót és Erik Kaliňákot is. A jelenlegi védelmi miniszterrel tegeződtek is a műsor alatt. Íme, a jutalma!

Bal oldalt Judita Laššáková és Daniel Bombic, jobb oldalt pedig a Smer EP-jelöltjeivel és Robert Ficóval (Forrás: Aktuality/TASR)

Laššáková a Smer választási listájának negyedik helyéről indulhat, ezzel épp megelőzte a párt egyik jelenlegi EP-képviselőjét, Katarína Roth Neveďalová. Az első helyről ugye a legismertebb smeres EP-képviselő, Monika Beňová indulhat, őt Ľuboš Blaha, majd Erik Kaliňák követi.

A hölgy néhány évvel ezelőtt még az ĽSNS listájáról az EP-be jutott Miroslav Radačovský asszisztense volt, a világjárvány kitörése után viszont a járvány elleni intézkedések egyik legismertebb arcává vált.

A közösségi médiában először jogászként kezdte építeni a karrierjét, később kezdett élőben bejelentkezni a YouTube-ról, közösen az antiszemita Daniel Bombiccal, aki ellen több elfogatóparancsot is kiadtak már. Bombic jelenleg Nagy-Britanniában él, ahol Laššáková rendszeresen látogatja.

A Bellingcat nevű invesztigatív portál is írt egyébként Bombicról, többek között azt, hogy napi szinten tálal veszélyesen félrevezető információkat a követőinek. Ez már régóta így van, a járvány idején is ostobaságokat terjesztett, a covid elleni oltásról pedig úgy beszélt, mint a fehér faj elleni biofegyverről. Megosztotta Peter SAbaka telefonszámát is, aki a nehéz lefolyású covid-betegeket kezelte, és a járvány elleni küzdelem egyik arca volt. Ugyancsak megosztotta a személyes adatait azoknak a rendőröknek, akik a pöstyéni Lidlben felléptek a maszkellenes tüntetők ellen. Az általa megosztott tartalmak között antiszemita és rasszista összeesküvés-elméletek is szerepelnek.

Laššákovával közös műsorukban fokozatosan megjelentek a jelenlegi koalíció arcai, Kaliňákék és Fico is, a legutóbbi, Bombiccal közös adásukban pedig épp az SNS listáján a szlovák parlamentbe bejutott Rudolf Huliakkal beszélgettek, illetve nevetgéltek a büntetőjogi enyhítések, valamint az elévülési idő csökkentésének lehetséges károsultjain, többek között a megerőszakolt nők témáján is.

Ismert, hogy a parlamentben a nemi erőszakra vonatkozó elévülési idő csökkentése kapcsán felszólalása közben sírva fakadt Martina Holečková, a KDH képviselője, aki elárulta, őt magát is közvetlenül érinti ez a téma. Az SNS képviselője erre utalgatott a YouTube-műsorban, amikor arról kezdett beszélni, hogy az ellenzéktől eltanulhatnák a színészi teljesítményt. "Amikor a KDH-s képviselőnő elbőgi magát, hogy mi mit okoztunk, azok a megerőszakolt nők..." - imitálta a képviselőnőt, Laššáková pedig közben nevetett és megjegyezte Huliaknak, hogy milyen jól megy ez neki.

Huliak viszont tovább folytatta, és elkezdte sajátos módon boncolgatni a Btk. módosítását. "A másik oldalon gondolkodom azon, hogy mégis hogyan megy majd ő tíz év vagy húsz év után bebizonyítani, hogy valaki megerőszakolta, anélkül, hogy k*rvának hinnék, megáll az eszem" - mondta Huliak, mire Laššáková és Bombic is nevetett.

Az Aktuality kérdéseket küldött ezzel kapcsolatban Laššákovának, többek között arról, miért nem határolódott el Huliak szavaitól, de nem válaszolt. Pénteken ugyanakkor szerepelt a dezinformációs szcéna egyik zászlóshajójában, az Infovojnán, ahol azt mondta, két politikus van, akiben soha nem csalódott, az egyik Huliak, a másik pedig Robert Kaliňák.

Laššáková a már említett Miroslav Radačovský pártja, a Slovenský patriot előkészítő bizottságában is benne volt, 2022 őszén pedig függetlenként indult a megyei választásokon Nyitra megyében, de nem jutott be az önkormányzatba.

Az Aktuality emlékeztet arra is, hogy nemrégiben egy videóban Marek Ťapák színésszel közösen kritizálták Andrej Dankót a szemaforos balesete miatt, és kijelentették, hogy le kellene mondania a parlamenti alelnöki tisztségéről.

A szeptemberi választásokon ugyan nem indult, de előtte egy közös videóban kampányolt Tibor Gašparral, a Smer képviselőjével, egy választói találkozóra invitálta az embereket.

2022 áprilisában részt vett a Smer által a parlament elé szervezett tüntetésen, melyen Robert Fico után szónokolt, nem titkolva szimpátiáját. Azt mondta, Ľuboš Blaha után szónokolni művészet, de Robert Fico után a hab a tortán.

(Aktuality.sk)