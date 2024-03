Már nincs góré Magyarországon, akivel ma ne paccsolt volna Pellegrini

Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök - ünnepélyes beiktatását követő első külföldi vendégként - fogadta Peter Pellegrinit, a szlovák parlament elnökét hétfőn a Sándor-palotában.

Fotó: TASR/DUNA/MTI/Szilard Koszticsak

A magyar államfő méltatta a két ország közötti kiváló kapcsolatokat, amely - közlése szerint - jószomszédokhoz méltóan stratégiai partnerségen alapszik. A felek egyetértettek a V4 jelentőségében, mindketten érdekeltek és elkötelezettek az erős és sikeres visegrádi együttműködésben - közölte a Sándor-palota hétfőn az MTI-vel.

Sulyok Tamás köztársasági elnök kiemelte a nemzeti kisebbségek fontos szerepét. A magyar államfő szerint a Szlovákiában élő magyar és a magyarországi szlovák kisebbség meghatározó a két ország közötti jószomszédi viszonyban. Hozzátette: a nemzeti identitás, kultúra és oktatás olyan terület, amelyet támogatni kell. Ezen a területen is elismerésre méltó a mindkét fél által tanúsított elkötelezettség - idézték az elnököt. Utalva a két országot összekötő Szent Borbála-híd hétfői ünnepélyes felavatására, a felek egyetértettek, hogy a hidak építése nemcsak fizikai összeköttetésben, de politikai szinten is jelzésértékkel bíró mozzanat. Ez is bizonyítja a két ország közötti kiváló kapcsolatokat, amelyek a szlovák elnökválasztást követően remélhetőleg újabb szintet léphetnek - írták. Peter Pellegrini a magyar köztársasági elnökkel folytatott megbeszélése előtt Orbán Viktor miniszterelnökkel és Kövér László házelnökkel találkozott.

(MTI/para)